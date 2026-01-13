Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με τις αστυνομικές Αρχές να εστιάζουν πλέον στην περιοχή του Ζωγράφου, το τελευταίο σημείο όπου εντοπίζονται τα ίχνη της.

Οι γονείς της ανήλικης βρίσκονται στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ η αγωνία για την τύχη του κοριτσιού κορυφώνεται.

Αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο καταγραφές θεωρούνται κομβικής σημασίας: στη μία η Λόρα εμφανίζεται να μπαίνει σε μίνι μάρκετ στου Ζωγράφου, ενώ σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να επισκέπτεται κατάστημα κοσμημάτων, όπου εκτιμάται πως προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα που είχε μαζί της.

Την ίδια ώρα, και τα δύο κινητά της τηλέφωνα παραμένουν κλειστά, στοιχείο που περιπλέκει την έρευνα και δημιουργεί ανησυχία στις Αρχές.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως όταν ένας 58χρονος άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών. Ο ίδιος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη και φέρεται να ισχυρίστηκε πως αγόρασε από τη Λόρα το παλιό της κινητό τηλέφωνο που είχε βάλει σε αγγελία. Μαζί του ήταν και η ανήλικη κόρη του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα. Όπως κατέθεσε, η Λόρα ήταν ήσυχη κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ φαινόταν να βάφεται, προσπαθώντας να δείχνει μεγαλύτερη από την πραγματική της ηλικία.