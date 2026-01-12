Με την αγωνία τους να «χτυπάει κόκκινο» ζουν τα τελευταία 24ωρα οι γονείς της Γερμανίδας Λόρα Λομτέφ, από τότε που σημειώθηκε η εξαφάνισή της στην Πάτρα, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης στην Πάτρα, βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να έχουν κινητοποιήσει ομάδες ανακριτικής και εθελοντές, ενώ οι γονείς της απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από την κοινότητα. Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση της Λόρα Λομτέφ που διαμένει μόνιμα στο Ρίο, δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 16χρονο κορίτσι φέρεται να εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές παρακαλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, προκειμένου να συμβάλει στην ταχεία ανεύρεσή της.

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η 16χρονη Λόρα μα συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα, με τον οποίο την είδαν και αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν στις αρχές.

Σύμφωνα με τα πλάνα του βίντεο, το κορίτσι είχε έναν σάκο γεμάτο με ρούχα μαζί, ενώ ο ηλικιωμένος άντρας φαίνεται να ήταν μαζί με άλλη νεαρή κοπέλα, την οποία φέρεται να μην ήξερε η αγνοούμενη Λόρα.

«Ήταν εδώ και συνομιλούσαν σχεδόν μισή ώρα», είπε αυτόπτης μάρτυρας. Και συμπλήρωσε: «Της μιλούσε με το κινητό μέσω εφαρμογής μετάφρασης γιατί η κοπέλα δεν ήξερε καλά ελληνικά.

Το χρονικό

Η Λόρα εξαφανίστηκε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου από την περιοχή του Ρίου της Πάτρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ημέρα της εξαφάνισής της εθεάθη να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα και ένα άλλο κορίτσι.

Στη συνέχεια, οι δύο – ο άνδρας και το κορίτσι – αποχώρησαν με όχημα, ενώ η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αναζήτησή της και οδηγεί τις Αρχές στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Η μητέρα της Λόρα μέσω της στενής της φίλης απευθύνει έκκληση, στην κόρη της ζητώντας της να δώσει κάποιο σημάδι ζωής.

«Λόρα, γύρισε πίσω ή έστω επικοινώνησε μαζί μας να δούμε ότι είσαι καλά. Θα έχεις ό,τι θέλεις. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου, απλώς φοβόμαστε» λέει στο newsit.gr η μητέρα της 16χρονης

Καθοριστικά είναι τα όσα αποκαλύπτει στενή οικογενειακή φίλη, η οποία περιγράφει τις προσπάθειες της οικογένειας να συλλέξει στοιχεία από το σχολικό περιβάλλον της ανήλικης: «Σήμερα πήγαμε στο σχολείο της Λόρα για να ρωτήσουμε τα παιδιά αν ξέρουν το άλλο κοριτσάκι που ήταν στο ραντεβού της 8ης Ιανουαρίου, αλλά δυστυχώς δεν το γνώριζε κανείς. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει “ψάρεμα” μέσω συνομήλικης και ότι ένας ηλικιωμένος προσποιούταν τον πατέρα της. Φοβόμαστε, γιατί τα κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε τι μπορούν να τους κάνουν…

Η Λόρα μπορεί να την πάτησε, γιατί ήθελε την ανεξαρτησία της και ήθελε να δουλέψει, αλλά οι γονείς της δεν την άφηναν· της έλεγαν σε δύο χρόνια, όταν θα γίνει 18 ετών».

Στο πλαίσιο της έρευνας, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα ενδέχεται να έχει κατευθυνθεί προς τα εκεί. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της και για τη διασταύρωση όλων των μαρτυριών σχετικά με την παρουσία του ηλικιωμένου άνδρα και του συνομήλικου κοριτσιού.

Η οικογένεια καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τη Λόρα ή την έχει δει μετά την ημέρα της εξαφάνισής της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη γραμμή για τις εξαφανίσεις: 116000 (24 ώρες το 24ωρο).