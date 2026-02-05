Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το απόγευμα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε φωτιά.

Όπως αναφέςρει η ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, ένα άτομο σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να βρίσκεται επί τόπου και να αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Κατά πληροφορίες που επικαλείται το www.theopinion.gr, από την έκρηξη εκτινάχθηκαν τα κουφώματα της μπαλκονόπορτας, ενώ από το εσωτερικό του διαμερίσματος αναδύονται καπνοί. Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το έργο της κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.