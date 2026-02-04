Μετά από αίτημα του Βατικανού αφαιρέθηκε από την εκκλησία της Ρώμης Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα τοιχογραφία που απεικόνιζε άγγελο με χαρακτηριστικά όμοια με της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Η τοιχογραφία, έργο του νεωκόρου Μπρούνο Βαλεντινέτι, αφαιρέθηκε μετά από συμφωνία με τον ιερέα του ναού και παρά την αρχική άρνηση του καλλιτέχνη να αναγνωρίσει την ομοιότητα.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε σημαντική αύξηση επισκέψεων στην εκκλησία, κυρίως από τουρίστες και ντόπιους που ήθελαν να δουν την τοιχογραφία, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του ιταλικού υπουργείου πολιτισμού με την αποστολή ιστορικών τέχνης στον ναό.

Μετά από αίτημα του Βατικανού, αφαιρέθηκε από την εκκλησία της Ρώμης Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα μια τοιχογραφία που απεικόνιζε άγγελο με χαρακτηριστικά προσώπου παρόμοια με εκείνα της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, η απόφαση ελήφθη μετά από επίσημο αίτημα του Βατικανού και σε συνεννόηση με τον ιερέα του ναού. Το έργο ανήκε στον νεωκόρο Μπρούνο Βαλεντινέτι, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ομοιότητα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά σήμερα παραδέχθηκε τη σαφή ομοιότητα.

«Απλώς αποκατέστησα αυτό που είχε γίνει πριν από 25 χρόνια», δήλωνε, επαναλαμβάνοντας την ίδια θέση και δημόσια. Ωστόσο, η συζήτηση έχει ξεπεράσει τα όρια της εκκλησίας.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις, η σελίδα Nonleggerlo στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία της Τζόρτζια Μελόνι από τις 12 Δεκεμβρίου 2023. Η αντιπαραβολή της εικόνας με την τοιχογραφία ανέδειξε κοινά χαρακτηριστικά στο βλέμμα, τα φρύδια και τα χείλη, προκαλώντας νέο κύμα σχολίων στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ο 83χρονος συντηρητής είχε ξεκινήσει τις εργασίες στο Παρεκκλήσι του Εσταυρωμένου πριν από δύο χρόνια, ενώ η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, η επισκεψιμότητα στην εκκλησία είχε αυξηθεί αισθητά, με πλήθος ντόπιων και τουριστών να σπεύδουν να δουν την τοιχογραφία. «Δυστυχώς, όμως, όχι για να προσευχηθούν, αλλά για να δουν την τοιχογραφία», ανέφερε ο ιερέας του ναού.

Η υπόθεση κινητοποίησε και το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έστειλε ιστορικούς τέχνης στον ναό του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, κοντά στην κεντρική οδό Βια Ντελ Κόρσο, προκειμένου να αξιολογήσουν το έργο και τις συνθήκες δημιουργίας του.

Η Τζόρτζια Μελόνι, σχολιάζοντας το περιστατικό μέσω διαδικτύου, σημείωσε πως «σίγουρα η ίδια δεν μοιάζει με αγγελούδι». Από την πλευρά του, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα είχε ήδη ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της τοιχογραφίας, θεωρώντας ότι παρέπεμπε υπερβολικά σε προσωπογραφία της πρωθυπουργού.