Στη βασιλική San Lorenzo in Lucina της Ρώμης, οι επισκέπτες τις τελευταίες ημέρες δεν κατευθύνονται αμέσως προς το κεντρικό ιερό. Αντίθετα, στρέφονται δεξιά, σε μια πιο σκοτεινή γωνιά του ναού, όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Ουμβέρτο Β΄ της Σαβοΐας.

Εκεί, μια πρόσφατα αποκατεστημένη τοιχογραφία αγγέλου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των πιστών και των τουριστών – όχι όμως για καθαρά καλλιτεχνικούς λόγους.

Η αιτία είναι η εντυπωσιακή ομοιότητα του προσώπου του αγγέλου με εκείνο της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Περαστικοί, κάτοικοι της περιοχής και τουρίστες που ενημερώθηκαν από δημοσιεύματα και κοινωνικά δίκτυα, στέκονται μπροστά στην τοιχογραφία, σχολιάζουν χαμηλόφωνα και φωτογραφίζουν το έργο.

Την αποκατάσταση της τοιχογραφίας ανέλαβε ο Μπρούνο Βαλεντινέτι, που εργάζεται και ως φύλακας του ναού. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε σύνδεση με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα και επιμένει πως η δουλειά του βασίστηκε σε προϋπάρχον υλικό.

«Απλώς αποκατέστησα αυτό που είχε γίνει πριν από 25 χρόνια», δηλώνει, επαναλαμβάνοντας την ίδια θέση και δημόσια. Ωστόσο, η συζήτηση έχει ξεπεράσει τα όρια της εκκλησίας.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις, η σελίδα Nonleggerlo στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία της Τζόρτζια Μελόνι από τις 12 Δεκεμβρίου 2023. Η αντιπαραβολή της εικόνας με την τοιχογραφία ανέδειξε κοινά χαρακτηριστικά στο βλέμμα, τα φρύδια και τα χείλη, προκαλώντας νέο κύμα σχολίων στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ο 83χρονος συντηρητής είχε ξεκινήσει τις εργασίες στο Παρεκκλήσι του Εσταυρωμένου πριν από δύο χρόνια, ενώ η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Η παρέμβαση του Βατικανού

Η υπόθεση έφτασε σύντομα στις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ το Βικαριάτο της Ρώμης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

Ο καρδινάλιος-βικάριος Μπαλντασάρε Ρέινα υπογράμμισε: «Ανανεώνοντας τη δέσμευση της Ρωμαϊκής Επισκοπής για τη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής κληρονομιάς, επαναβεβαιώνεται ότι οι εικόνες της ιερής τέχνης δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ακατάλληλων χρήσεων ή εργαλειοποίησης».

Όπως αναφέρει η La Repubblica, το Βικαριάτο έδωσε εντολή να τροποποιηθεί η τοιχογραφία, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ομοιότητα με την πρωθυπουργό, μετά από επικοινωνία με τον εφημέριο και εν μέσω ανησυχιών για τον χαρακτήρα του χώρου.