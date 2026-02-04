Ένας 26χρονος Έλληνας κατηγορείται για τη δολοφονία 36χρονου ελεγκτή σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, μετά από επίθεση κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.

Ο ελεγκτής υπέκυψε στα θανάσιμα τραύματά του, μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο βασικός ύποπτος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, όταν ένας 26χρονος άνδρας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 36χρονο ελεγκτή. Το επεισόδιο έχει προκαλέσει σοκ στη γερμανική κοινή γνώμη και έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.

Για την επίθεση κατηγορείται Έλληνας υπήκοος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον ελεγκτή κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Το θύμα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «ο βασικός ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία».

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του περιφερειακού τρένου από τον σταθμό του Λάντστούλ. Ο ελεγκτής, Σερκάν Τσ., πατέρας οικογένειας, πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από αυτούς δεν είχε εισιτήριο. Ακολούθησε έντονη λογομαχία που εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού Τύπου, ο 26χρονος κατά τη διάρκεια του ελέγχου σηκώθηκε, απώθησε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Παρά τις προσπάθειες ενός εργαζομένου να αποκλιμακώσει την κατάσταση, όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να αποβιβαστεί, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, ενώ επιβάτες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

«Η βίαιη επίθεση σε ένα περιφερειακό τρένο είχε θανατηφόρο κατάληξη για τον 36χρονο ελεγκτή. Ο οικογενειάρχης Serkan C. (36) πέθανε στο νοσοκομείο, αφού οι γιατροί πάλευαν από το βράδυ της Δευτέρας για να τον σώσουν. Η εφημερίδα BILD έμαθε επίσης νέα, συγκλονιστικά στοιχεία για την απίστευτη βίαιη πράξη. Σύμφωνα με αυτά, ο ελεγκτής δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ατόμων. Η βίαιη επίθεση συνέβη λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του περιφερειακού τρένου από το σταθμό Landstuhl. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο Serkan C. έλεγξε τη Δευτέρα το βράδυ μια ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών. Από αυτή την ομάδα, ένας 26χρονος Έλληνας επιτέθηκε στον ελεγκτή. Προηγουμένως είχε ξεσπάσει καβγάς, επειδή ο άνδρας δεν μπορούσε να επιδείξει εισιτήριο» αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, ο 26χρονος συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η διευθύντρια των σιδηροδρόμων εκφράζει τη λύπη της μετά το θάνατο του ελεγκτή

Η διευθύντρια των σιδηροδρόμων, Evelyn Palla αναφέρει: «Ο τραγικός θάνατος με αφήνει άναυδη και λυπημένη. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στους συγγενείς του Serkan C., στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στη Deutsche Bahn καταδικάζουμε με την μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτή την τρομερή βία και τον εντελώς άσκοπο θάνατο του συναδέλφου μας. Όλοι μας πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνουν συνεχώς τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς, οι πολιτικοί, η κοινωνία, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους της χώρας. Εμείς στη σιδηροδρομική εταιρεία πενθούμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, στις 15:00 θα τηρηθεί λεπτό σιγής σε όλη τη χώρα, με ανακοινώσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα τρένα.