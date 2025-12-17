Στην συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας Όσκαρ Πέρες, παρουσίασε βίντεο με το πρόσωπο που θεωρείται άτομο ενδιαφέροντος στην υπόθεση.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με μάσκα να κινείται στον χώρο του πανεπιστημίου και φαίνεται να έχει συντεθεί από πλάνα οικιακών καμερών ασφαλείας.

Τα τελευταία δύο 24ωρα, η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει επιπλέον υλικό με το ίδιο πρόσωπο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα «βελτιωμένο» βίντεο που δείχνει τον άνδρα να περπατά στον δρόμο, συνοδευόμενο από νέες φωτογραφίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Όσκαρ Πέρες κάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει προσεκτικά το νέο οπτικό υλικό και να συμβάλει στην ταυτοποίηση του υπόπτου.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν τον τρόπο που περπατά ο άνδρας καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώρισή του.

Παράλληλα, ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής όπου ελήφθησαν τα πλάνα να ελέγξουν αν διαθέτουν δικό τους υλικό από κάμερες ασφαλείας ή από οχήματα Tesla.

Τα θύματα της επίθεσης

Οι φοιτητές Έλα Κουκ και Μουχαμάντ Αζίζ Ουμούρζοκοφ σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, οι College Republicans of America επιβεβαίωσαν ότι η Κουκ ήταν μία από τις δύο νεκρές φοιτήτριες.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της αντιπροέδρου των Brown College Republicans, Έλα Κουκ», ανέφερε η ανακοίνωση του οργανισμού.

«Η Έλα ήταν γνωστή για το θάρρος, την καλοσύνη και την αφοσίωσή της στους συμφοιτητές της», προστίθεται στην ίδια δήλωση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τον Ουμούρζοκοφ, υπήκοο Ουζμπεκιστάν, το υπουργείο Εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν δήλωσε: «Η απώλεια αθώων ζωών ως αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας είναι βαρύ πλήγμα για όλους μας».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα, Τζόναθαν Χένικ, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του φοιτητή, σημειώνοντας: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές του κ. Ουμούρζοκοφ και θρηνούμε για το χαμένο του μέλλον».

Η θεία του Ουμούρζοκοφ, Καρίνα Γκάμπιτ, δήλωσε στο NBC News ότι ο ανιψιός της ονειρευόταν να γίνει νευροχειρουργός και ήταν «πολύ ευγενικός και έξυπνος, μαθητής σε σχολεία για ταλαντούχα παιδιά».