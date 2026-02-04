Την κοινή οπτική για μια σειρά από διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα επαναβεβαίωσαν χθες Αθήνα και Μαδρίτη, κατά την επίσημη επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην ισπανική πρωτεύουσα όπου είχε την ευκαιρία για μια εφ΄όλης της ύλης συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Στο πεδίο των διμερών σχέσεων, Γεραπετρίτης και Αλμπάρες διερεύνησαν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας.

Δέσμευση επιπλέον υπήρξε και για την ενδυνάμωση της ήπιας ισχύος Ελλάδας και Ισπανίας στα προνομιακά πεδία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης ενώ κατέστη σαφές πως οι δύο χώρες έχουν κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας τους «ως ομονοούντες εταίροι και σύμμαχοι».

📌 Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας, José Manuel Albares Bueno (Μαδρίτη, 03.02.2026)

Ως προς την περιφερειακή κατάσταση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέδειξε το γεγονός των παρόμοιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν Αθήνα και Μαδρίτη, ως μεσογειακές χώρες με εκτεταμένες ακτογραμμές και μακραίωνες ναυτικές παραδόσεις, ενώ τόνισε την κοινή ευθύνη για σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή.

Με φόντο τις διεθνείς αναταράξεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, εκφράζοντας τις απόψεις και των δύο, υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένος ότι η υπεράσπιση της πολυμέρειας, η προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου και η διαφύλαξη των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ είναι κρισιμότερες από ποτέ άλλοτε.

Όσον αφορά το μέλλον της ΕΕ, οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν στην ανάγκη ενός αποφασιστικού άλματος προς τη στρατηγική αυτονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις και να μειωθούν οι εξαρτήσεις στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Από τη Μαδρίτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης, έχοντας σύμμαχο τον Ισπανό ΥΠΕΞ, έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων υπενθυμίζοντας πως το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενόψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, η Ελλάδα προτίθεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Κοινές απόψεις διατύπωσαν Γεραπετρίτης και Αλμπάρες και για τις διεθνείς εξελίξεις ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάσταση σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Συγκεκριμένα για τη Γάζα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά και υπεύθυνα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία παραμένει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού και πρέπει να ενισχυθεί πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά».

«Όσον αφορά την Ουκρανία», συνέχισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «η Ελλάδα στέκεται με συνέπεια αλληλέγγυα με την Ουκρανία που αντιστέκεται στον αναθεωρητισμό. Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Ουκρανία πρέπει να αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων, ώστε να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ειρήνη, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας της και με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά σε κάθε ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση».

Από τη δική του πλευρά, ο Ισπανός ΥΠΕΞ, σε σχέση με την κατάσταση στη Γάζα, επεσήμανε την ανάγκη να ανοίξουν όλα τα χερσαία περάσματα ώστε να επιτραπεί η μαζική είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ, αναφορικά με την Ουκρανία και τους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ο ίδιος σημείωσε πως «οι βομβαρδισμοί δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία δεν έχει καμία επιθυμία να επιτύχει ειρήνη».

Ειδική αναφορά στην παράτυπη μετανάστευση έκανε στις δικές του δηλώσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος: «Ενώ οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο προχωρούν, πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στις κεντρικές μας προτεραιότητες σε αυτό το ζήτημα: δίκαιη κατανομή βαρών, ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αύξηση των αποτελεσματικών επιστροφών και ενίσχυση της συνεργασίας με σημαντικές τρίτες χώρες».

Με το πέρας των κοινών δηλώσεων, ερωτηθείς ο Έλληνας ΥΠΕΞ για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως αυτό που έδωσε στην Ευρώπη η νέα αμερικανική κυβέρνηση ήταν το κίνητρο να επανεξετάσει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της για το μέλλον και την αυτονομία της.