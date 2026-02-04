Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Όσλο για δίκη που αφορά κατηγορίες βιασμού και περισσότερες από 30 άλλες κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του, ανέφερε πως η ζωή του γεμάτη πάρτι οφείλεται σε μια «ακραία ανάγκη επιβεβαίωσης».

Εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει και παραπονέθηκε ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωσης από όταν ήταν τριών ετών.

Ο γιος της διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, Marius Borg Høiby, κατέθεσε ενώπιον δικαστηρίου στο Όσλο ότι έζησε μια ζωή γεμάτη πάρτι, εξαιτίας μιας «ακραίας ανάγκης για επιβεβαίωση», κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης του για βιασμό και περισσότερες από 30 άλλες κατηγορίες.

Ο 29χρονος εμφανίστηκε συγκινημένος, με τη φωνή του να τρέμει, ενώ αρκετές φορές διέκοψε για να σκουπίσει τα μάτια του. Με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του, λέγοντας ότι ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει και παραπονέθηκε πως τον ακολουθεί ο Τύπος από την ηλικία των τριών ετών.

Ο Høiby αρνείται τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, καθώς και άλλες σοβαρές πράξεις που του αποδίδονται. Κατέθεσε μετά τη μαρτυρία της πρώτης γυναίκας που τον κατηγορεί, η οποία δήλωσε ότι πιστεύει «100%» πως είχε ναρκωθεί σε ένα «after-party» στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του τον Δεκέμβριο του 2018.

Η γυναίκα μίλησε για το αίσθημα «προδοσίας και σοκ» που ένιωσε όταν η αστυνομία τής έδειξε βίντεο, τα οποία φέρονται να την απεικονίζουν να δέχεται σεξουαλική επίθεση λίγο μετά από σύντομη συναινετική επαφή. Είχε ήδη αναφέρει ένα «μαύρο κενό» στη μνήμη της και κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών ότι δεν θυμάται τι συνέβη.

Το δικαστήριο έχει απαγορεύσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τις τέσσερις γυναίκες, καθώς και τη δημοσίευση φωτογραφιών του Høiby εντός ή εκτός της αίθουσας.

Η οικογενειακή διάσταση και η δημόσια πίεση

Ο κατηγορούμενος, που γεννήθηκε τέσσερα χρόνια πριν η μητέρα του, πριγκίπισσα Mette-Marit, παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά μεγάλωσε στο περιβάλλον της. Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο την Τρίτη, φάνηκε να τρέμει, ενώ φέρεται να χρειάστηκε νοσηλεία το ίδιο βράδυ.

Ο Høiby είχε συλληφθεί την Κυριακή ως ύποπτος για επίθεση και απειλή με μαχαίρι και τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε στο δικαστήριο για να καταθέσει την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, είπε ότι είχε εμπλακεί σε υπερβολική χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και σεξουαλικών σχέσεων λόγω της ανάγκης του για αποδοχή. «Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μαμάς μου. Τίποτα άλλο», είπε στους τρεις δικαστές. «Λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη ζωή που έζησα. Πολλά πάρτι, αλκοόλ, λίγα ναρκωτικά».

Οι κατηγορίες και η δίκη

Η δίκη του διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη μητέρα του, η οποία έχει δεχθεί επικρίσεις για την επικοινωνία της με τον Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα ανέβαλε ιδιωτικό ταξίδι «μέχρι νεωτέρας», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ έχει ήδη εκφράσει μεταμέλεια για την υπόθεση.

Η υπόθεση του Høiby επιτείνει την πίεση προς το παλάτι, καθώς ο 29χρονος δικάζεται για βιασμό τεσσάρων γυναικών μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Νοεμβρίου 2024. Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά μετά από συναινετική επαφή, όταν οι γυναίκες φέρονται να ήταν κοιμισμένες ή ανίκανες να αντιδράσουν. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή τουλάχιστον 10 ετών φυλάκισης.

Ο Høiby είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2024 ύστερα από βίαιο επεισόδιο στο διαμέρισμα της συντρόφου του στο Φρόγκνερ του δυτικού Όσλο. Σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσε φθορές, πέταξε μαχαίρι στον τοίχο και έσπασε έναν καθρέφτη, ενώ φώναζε ύβρεις. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει τότε προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτηση από ουσίες.

Η κατάθεση και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Høiby αρνήθηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο με τη γυναίκα, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα πεντάλεπτο βίντεο στο υπόγειο του σπιτιού του. Όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα πώς ήταν σίγουρος ότι η γυναίκα ήταν ξύπνια, φάνηκε εκνευρισμένος, λέγοντας ότι έχει επαναλάβει «αμέτρητες φορές» πως δεν θυμάται τη σειρά των γεγονότων.

Η δικηγόρος της γυναίκας, Heidi Reisvang, δήλωσε στο BBC ότι για την πελάτισσά της ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταθέσει επί δύο ημέρες και ένιωσε ανακούφιση όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. «Το πιο σημαντικό για εκείνη ήταν να πει ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί ή να δώσει συναίνεση», ανέφερε.

Ο Høiby κατηγόρησε επίσης τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση των γεγονότων, διαψεύδοντας δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η μητέρα του είχε αφαιρέσει την κάρτα SIM από το κινητό του πριν αυτό παραδοθεί στην αστυνομία κατά τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 2024.

Η δίκη συνεχίζεται, με τον Høiby να αναμένεται να καταθέσει εκ νέου την Πέμπτη.