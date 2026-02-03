Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε επειγόντως μεγαλύτερη αυτονομία για την Ευρώπη, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους να «δείξουν τη δύναμή τους».

Μεγαλύτερη αυτονομία για την Ευρώπη και μάλιστα «επειγόντως» ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους να «δείξουν τη δύναμή τους». Επισήμανε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει η δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, καθώς και η συμφωνία Mercosur, η οποία, όπως είπε, πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Αυτήν τη στιγμή βιώνουμε πιθανώς τη μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, σίγουρα ένα σημείο βαθειάς καμπής. Είναι μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο κ. Μερτς, μιλώντας στην ετήσια δεξίωση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου στο Έσμπορν, κοντά στη Φρανκφούρτη. Αναφέρθηκε σε «έναν κόσμο όπου αναδύονται ξανά μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ασχολούνται πρωτίστως με την τήρηση κανόνων, αλλά με την άσκηση πολιτικής ισχύος, μερικές φορές ακόμη και ισχύος που αψηφά τους κανόνες».

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι αν οι Ευρωπαίοι ενεργήσουν ενωμένα και αποφασιστικά, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο. Μίλησε για πορεία προς «μια κυρίαρχη, ελεύθερη, ειρηνική και οικονομικά ευημερούσα Ευρώπη», τονίζοντας πως η Γερμανία έχει τη βούληση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, με προτεραιότητα την άμυνα.

«Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ικανή να αμυνθεί μόνη της, να καταστήσει ξανά τις συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και να γίνει περισσότερο τεχνολογικά ανεξάρτητη», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει και πως «η νοσταλγία ή η εμμονή στο παρελθόν δεν θα μας βοηθήσει». «Πρέπει να ελέγξουμε τα πράγματα τώρα, αν θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτήν τη φάση του παγκόσμιου μετασχηματισμού», σημείωσε.

Κοινή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε τη θέση του υπέρ της δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κάλεσε τους εταίρους να άρουν τα εμπόδια. «Θέλουμε επιτέλους να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, πλήρη με την απαραίτητη υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς», είπε, εξηγώντας πως αυτό είναι προϋπόθεση για περισσότερες δημόσιες εγγραφές νέων, αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Ευρώπη και στη Γερμανία, αντί για τις αμερικανικές αγορές.

Ως παράδειγμα ανέφερε την εταιρεία ανάπτυξης εμβολίων BioNTech, η οποία εισήχθη στον NASDAQ το 2019. «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αντλούν πιο εύκολα κεφάλαια», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις 12 Φεβρουαρίου θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η συμφωνία Mercosur και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μερτς υπογράμμισε ότι η συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη) θα μπορούσε να εφαρμοστεί ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο την παρέπεμψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι προσπάθειες αναβολής της την τελευταία στιγμή, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ανεπιτυχείς. Αυτή η εμπορική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά τη στιγμή που θα την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Νότιας Αμερικής», δήλωσε.