Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ουσιαστική συναίνεση από όλο το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να επιτευχθεί ένα Σύνταγμα που θα «κοιτάει στο μέλλον και όχι να είναι κολλημένο στο παρελθόν».

Κατηγορεί την αντιπολίτευση για στρατηγική άρνησης και τοξικότητα, που εμποδίζει την παρουσίαση ουσιαστικών εναλλακτικών προτάσεων, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς θα κριθούν ιστορικά για τη στάση τους στη διαδικασία.

Εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συναινετική στάση του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας τις προηγούμενες συνεργασίες Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμες στιγμές, οι οποίες συνέβαλαν στη σταθερότητα της χώρας και την ευρωπαϊκή της πορεία.

Καθώς η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ανοίγει με το πολιτικό θερμόμετρο ανεβασμένο και τη συναίνεση να παραμένει ζητούμενο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης, τα όρια της αντιπολίτευσης και το διακύβευμα για ένα Σύνταγμα που θα κοιτάζει στο μέλλον. Σε συνέντευξή του στο Action 24, αναφέρεται στις εσωτερικές ισορροπίες, τις πιθανές συνεργασίες, τα εθνικά θέματα και τις διεθνείς εξελίξεις που καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό.

«Καταρχάς, προφανώς θα ακούσουμε τις προτάσεις και από μόνο του το Σύνταγμα και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία που απαιτεί τις περισσότερες υπερβάσεις από όλους. Αν δεν υπάρχει μία ουσιαστική συναίνεση, δεν πρόκειται να έχουμε και μία επί της ουσίας αναθεώρηση του Συντάγματος και το κυριότερο: Να επιτευχθεί ο στόχος να έχουμε ένα Σύνταγμα, το οποίο να κοιτάει στο μέλλον και όχι να είναι κολλημένο στο παρελθόν», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία ουσιαστική αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2001 με ευρεία διακομματική συναίνεση.

Αναγνωρίζοντας το κλίμα πόλωσης της προεκλογικής περιόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η επιτυχία ή αποτυχία της αναθεώρησης αφορά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Κατηγορεί την αντιπολίτευση για στρατηγική άρνησης και τοξικό λόγο, σημειώνοντας πως η στάση αυτή δεν αποφέρει πολιτικά οφέλη. Τονίζει ότι η συγκυρία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μια συναινετική αναθεώρηση και εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία πως το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλει εποικοδομητικά.

«Το Σύνταγμα αλλάζει, αν αναθεωρηθεί σωστά, είναι τα θεμέλια, γιατί χρειάζονται και οι εκτελεστικοί νόμοι σε συνέχεια, για να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή των πολιτών», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η ιστορική εμπειρία δείχνει τον δρόμο της συνεργασίας.

Αυτοδυναμία και πολιτικές συμμαχίες

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι απομένει περίπου ένας χρόνος έως τις εκλογές και ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία. Τονίζει πως η κυβέρνηση διαθέτει απτό έργο, όπως αυξήσεις μισθών, μείωση ανεργίας και επιτυχημένες επιλογές στην εξωτερική πολιτική. Κατά τον ίδιο, η αυτοδυναμία είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για σταθερότητα και πρόοδο.

Αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, η κυβέρνηση έχει συνταγματική υποχρέωση να αναζητήσει εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης, με μοναδικό δυνητικό συνομιλητή το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκτιμά ότι η ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει αποκλείσει συνεργασία, γεγονός που καθιστά δύσκολη κάθε συνεννόηση και ενισχύει τη σημασία της αυτοδυναμίας.

Εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και ενεργειακή πύλη της Ευρώπης, μέσω σημαντικών επενδύσεων και ενεργειακών έργων. Αναφέρει ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία συνάντησης Μητσοτάκη–Τραμπ, ενώ το τετ-α-τετ Μητσοτάκη–Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Υπερασπίζεται τη στρατηγική του διαλόγου με την Τουρκία χωρίς υποχωρήσεις σε κόκκινες γραμμές, σημειώνοντας ότι η πολιτική αυτή έχει αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα σε ΑΟΖ, αμυντική ενίσχυση και διεθνείς συμμαχίες. «Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει καταφέρει όλα όσα δεν είχαν γίνει ολόκληρες δεκαετίες», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Εσωκομματικές ισορροπίες

Σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης απορρίπτει τα σενάρια εσωτερικής αντιπαράθεσης με πρώην πρωθυπουργούς, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται εσωστρέφεια. Αναφέρει ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν επιθυμητή, αλλά κρίθηκε αναπόφευκτη λόγω υπέρβασης κόκκινων γραμμών σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Κανείς δεν χάρηκε με αυτή την εξέλιξη», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η ενότητα της παράταξης.

Ταμείο Ανάκαμψης και κοινωνική πολιτική

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει άστοχη τη δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου, επισημαίνοντας ότι παρερμηνεύτηκε και αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση. Αναφέρει ότι το ουσιαστικό ζήτημα αφορά τα όρια των κρατικών παροχών και την ανάγκη για ρεαλιστικά κοστολογημένες πολιτικές.

Απορρίπτει σενάρια ανασχηματισμού και υπερασπίζεται τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορροφητικότητας. Τονίζει τα οφέλη για τους πολίτες σε υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία και υποδομές, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες στελέχωσης στο ΕΣΥ και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των υγειονομικών.

Προεκλογική παρουσία στον Βόρειο Τομέα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει ότι η προεκλογική του δραστηριότητα στον Βόρειο Τομέα ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, ενώ τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου στο Νέο Ψυχικό σηματοδοτούν την έναρξη της τελικής φάσης της εκστρατείας του. Δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά με πολιτική εμπειρία στην ΟΝΝΕΔ και επαγγελματική πορεία εκτός κομματικού μηχανισμού.

Τέλος, επισημαίνει ότι επέλεξε τον Βόρειο Τομέα επειδή εκφράζει τη μεσαία τάξη και τις καθημερινές αγωνίες των πολιτών, τις οποίες θέλει να εκπροσωπήσει στη νέα πολιτική περίοδο.