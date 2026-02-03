Στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στελέχη του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος Zafer Partisi πραγματοποίησαν δημόσια εμφάνιση σχηματίζοντας τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων (Bozkurt), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Zafer Partisi, Azmi Karamahmutoğlu, δημοσίευσε φωτογραφία με την ομάδα μπροστά στο σιντριβάνι της πλατείας, κάνοντας αναφορά σε επαφές με τη «νεολαία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρικτές του κόμματος κλιμάκωσαν τη ρητορική με αναφορές στην «αναγέννηση των Γκρίζων Λύκων» και συνθήματα που σχετίζονται με τον «Turan» (παντουρκισμό).

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στον απόηχο της πρόσφατης περιοδείας στελεχών του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος Zafer Partisi στη Θράκη.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε μέσα από ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού κόμματος, Azmi Karamahmutoğlu, δημοσίευσε φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται μαζί με ομάδα ατόμων να ποζάρουν μπροστά στο σιντριβάνι της πλατείας της Ξάνθης, σχηματίζοντας επιδεικτικά τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων (Bozkurt). Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για παρουσία «Τούρκων πολιτικών» στην Ξάνθη και για επαφές με τη «νεολαία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

“Türk politikacılar dün de BozKurt işareti yaparak Xanthi’de ortaya çıktı.” -Yunan Medyası- Yer: İskeçe Meydanı. Batı Trakyalı Türk gençleriyle. https://t.co/bkBLXN8Loe pic.twitter.com/wNfUuZSrvT — Azmi Karamahmutoğlu (@AzmiKaramahmut) February 1, 2026

Σύμφωνα με το rodopipress.gr, το περιστατικό δεν περιορίστηκε στη δημοσίευση της φωτογραφίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρικτές του κόμματος προχώρησαν σε κλιμάκωση της ρητορικής, με αναφορές σε «αναγέννηση των Γκρίζων Λύκων» και συνθήματα περί «Turan» (παντουρκισμό).

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για προσπάθεια εξαγωγής ακραίου εθνικισμού σε ελληνικό έδαφος. Η εικόνα προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, όπως επισημαίνουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η κεντρική πλατεία της Ξάνθης θεωρείται σημείο καθημερινής συνάντησης των πολιτών και όχι χώρος πολιτικών ή εθνικιστικών επιδείξεων.