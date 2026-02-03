Στην κλήρωση του Eurojackpot (αριθμός 200) που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (3/2) η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 200 είναι οι εξής: 3, 20, 27, 37 και 44. Αριθμοί Eurojackpot είναι οι 1 και 2.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κύρια κατηγορία. Στην επόμενη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου το Eurojackpot θα μοιράσει 17 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του Allwyn Store App.Unmute.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.