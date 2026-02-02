Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε παπαρδέλες με λαχανικά στην κουζίνα του «Buongiorno».

Το πιάτο χαρακτηρίζεται γευστικό και αποτελεί πρόταση για όσους επιθυμούν μια γεύση με βάση τα λαχανικά.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια εύκολη και γευστική συνταγή για παπαρδέλες με λαχανικά, ιδανική για όσους αγαπούν την ιταλική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή.

Στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno», ο γνωστός σεφ ετοίμασε ένα πιάτο που ξεχωρίζει για την απλότητά του και τα φρέσκα υλικά του. Οι παπαρδέλες συνδυάζονται με λαχανικά εποχής, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο αρώματα και χρώματα.

Με τη χαρακτηριστική του τεχνική, ο Σκαρμούτσος δίνει έμφαση στην ισορροπία των γεύσεων και στην ποιότητα των πρώτων υλών, προσφέροντας μια πρόταση που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στο καθημερινό τραπέζι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ και απολαύστε ένα πιάτο που αποδεικνύει πως η απλότητα στην κουζίνα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με τις πιο σύνθετες δημιουργίες. Αν δεν βάλετε παρμεζάνα θα μπορείτε να το γευθείτε και τις ημέρες της Σαρακοστής.

Τι είναι οι παπαρδέλες

Οι παπαρδέλες (pappardelle) είναι πλατιά, μακριά ζυμαρικά με πλάτος 2 έως 4 εκατοστά, που προέρχονται από την Τοσκάνη της Ιταλίας. Συχνά παρασκευάζονται με αυγά, προσδίδοντας πιο πλούσια υφή και γεύση.

Η ονομασία τους προέρχεται από το ιταλικό ρήμα «pappare», που σημαίνει «καταβροχθίζω», κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο που απολαμβάνονται. Οι παπαρδέλες συνδυάζονται ιδανικά με πλούσιες, κρεμώδεις σάλτσες, αλλά και με μανιτάρια, κοτόπουλο, προσούτο ή κυνήγι, όπως αγριογούρουνο.

Χρήσιμες συμβουλές για τέλειες παπαρδέλες

Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό, 1-2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες της συσκευασίας, ώστε να ολοκληρώσουν το μαγείρεμά τους μαζί με τη σάλτσα στο τηγάνι. Έτσι, θα «δέσουν» καλύτερα και θα απορροφήσουν τα αρώματα.

Σερβίρονται ιδανικά με φρέσκα βότανα, όπως θυμάρι ή βασιλικό, και άφθονη παρμεζάνα για ένα αυθεντικό ιταλικό αποτέλεσμα.