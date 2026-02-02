Με σκυμμένα κεφάλια και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στις δολοφονίες δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη των δύο γυναικών αγνοούνταν εδώ και μήνες τόσο η 46χρονη όσο και η 42χρονη γνώριζαν τους δύο κατηγορούμενους, καθώς φαίνεται πως έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Ο 52χρονος έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα κατά της 46χρονης. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση των δύο γυναικών, ενώ αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο 46χρονης και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν, εξεταζόμενος από αστυνομικούς, ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης.

Ο ίδιος φέρεται να ενέπλεξε στο ίδιο περιστατικό και τον 50χρονο συγκατηγορούμενό του, ενώ ανέφερε πως πέταξε τη σορό τής 46χρονης σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση αναφορικά με την περίπτωση της γυναίκας, 42 ετών, που βρέθηκε προ ημερών στο δώμα, με τον ίδιο να αρνείται, προανακριτικά, την εμπλοκή του στο θάνατό της.

Ερευνώντας την υπόθεση των εξαφανισμένων γυναικών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, με τη δεύτερη σορό να μεταφέρεται στο δώμα όπου εντοπίστηκε.

Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με το thestival.gr, η κατάσταση της σορού χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη αποσύνθεση. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο κάταγμα του υοειδούς οστού, ένα εύρημα που, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, συνδέεται συχνά με άσκηση πίεσης στον λαιμό.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι η κάκωση προκλήθηκε από άτομο το οποίο βρισκόταν πίσω από το θύμα, πέρασε το χέρι γύρω από τον λαιμό της και άσκησε δύναμη με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση πίεσης θεωρείται συμβατή τόσο με το κάταγμα του υοειδούς όσο και με την εξάρθρωση των αυχενικών σπονδύλων, που φέρεται να αποτέλεσε την άμεση αιτία θανάτου.

Παράλληλα, από τη νεκροψία προέκυψαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εναλλαγές περιβάλλοντος της σορού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα αποσύνθεσης και ορισμένα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σώμα δεν παρέμεινε σε ένα και μόνο σημείο, αλλά μετακινήθηκε σε διαφορετικούς χώρους για άγνωστο χρονικό διάστημα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τον χρόνο θανάτου και θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.