Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα με την Αττική να αναμένεται να πληγεί από δεύτερο κύμα έντονων φαινομένων από αργά το απόγευμα, με ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής τους πολίτες για την κακοκαιρία που επηρεάζει την Αττική, στέλνοντας το μήνυμα να μην επαναυθούν από την πρόσκαιρη βελτίωση.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους !».

«Περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα περάσει πάνω από την κεντρική – νότια χώρα μέσα στο απόγευμα – νωρίς βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο».

Σε ό,τι αφορά την Αττική «αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι».

Αναλυτικά όσα λέει:

Σε πλήρη συμφωνία ο καιρός με τα προγνωστικά στοιχεία.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού μέχρι στιγμής γύρω από τη Θεσσαλία.

Οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου μέσα στο Αιγαίο με έμφαση τα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα.

Το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα περάσει πάνω από την κεντρική – νότια χώρα μέσα στο απόγευμα – νωρίς βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο.

Επομένως πλούσιες και πάλι βροχοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, δυτικό – κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Για την περιοχή της Αττικής αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι.

Καλό υπόλοιπο Κυριακής!

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ. Προβλέπεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ υπογραμμίζεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Νέο μήνυμα από το 112

Το μεσημέρι ήχησε νέο 112, για τους πολίτες της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου αυτή τη φορά. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται.

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας και από την περιφέρεια

«Έπνιξε» την Λάρισα η κακοκαιρία

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Κυριακής (1.2.26) τα παράλια της Λάρισας.

Η κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους σαρώνει τα παράλια της Λάρισας και περιοχές του δήμου Αγιάς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, από τον Αγιόκαμπο έως τη Βελίκα, οι παραθαλάσσιοι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, φερτά υλικά σκεπάζουν την άσφαλτο και η ορατότητα μειώνεται, δημιουργώντας εικόνες σχεδόν απόκοσμες.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες έως αυτή την ώρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας σημείωσε πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα. «Το νερό που έπεσε στην Ποταμιά είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel» είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Σύμφωνα με τα τοπικά σάιτ σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει. Επί ποδός βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς. Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Οι χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον Δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Λόγω της κακοκαιρίας και της ασταμάτητης βροχής, έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.

Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Στη Μεσσηνία ο δρόμος Πήδημα–Αρφαρά έκλεισε νωρίς το πρωί λόγω κατολίσθησης που κατέβασε μεγάλες ποσότητες λάσπης και πετρών στο οδόστρωμα. Άμεσα ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού με μηχανήματα του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η αποκατάσταση της κυκλοφορίας και η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και «κόκκινος» συναγερμός στη Θεσσαλία

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και την κυκλοφορία να γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ποτάμια οι δρόμοι στη Σαντορίνη – Φούσκωσαν τα ποτάμια στα Τρίκαλα

Ισχυρές βροχές πλήττουν από το πρωί τη Σαντορίνη και τα Τρίκαλα, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και τη στάθμη των ποταμών να ανεβαίνει επικίνδυνα. Οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων και επεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.