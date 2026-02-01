Η Λήμνος πλήττεται από συνεχιζόμενη βροχόπτωση που έχει προκαλέσει εισροή υδάτων σε τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα, με την Πυροσβεστική να συνδράμει στην άντληση υδάτων.

Στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος πλημμύρισε και καλύφθηκε από νερά, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών, ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που ανησυχεί τους κατοίκους.

Στα Καραμανλίδικα και στην παραλία Πλατύ καταγράφηκαν σοβαρές πλημμύρες, με νερά να φτάνουν στα λάστιχα αυτοκινήτων και να παρασύρουν κάδους απορριμμάτων, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα πλημμύρισε ξανά στο ύψος του Επαρχείου, με συσσώρευση νερών που δυσκολεύει την κυκλοφορία.

Η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τη Λήμνο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου η συνεχής βροχόπτωση οδήγησε σε εισροή υδάτων σε κατοικίες και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τα νερά της βροχής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα στα σημεία, προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε προέκταση της θάλασσας, καθώς τα νερά κάλυψαν την άσφαλτο, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Το επαναλαμβανόμενο αυτό φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ανάλογη εικόνα, και σε ορισμένα σημεία ακόμη χειρότερη, παρουσιάζεται σύμφωνα με το limnoslive.gr στα Καραμανλίδικα. Εκεί, ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα σημειώνονται και στην παραλία Πλατύ, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν ακόμη και κάδους απορριμμάτων, αποδεικνύοντας τη δύναμη των καιρικών φαινομένων. Πλημμύρισε επίσης η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Λήμνου

Με αφορμή την έντονη κακοκαιρία, ο Δήμος Λήμνου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσουν τα φαινόμενα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Έκτακτη ανακοίνωση λόγω έντονης βροχόπτωσης

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που επικρατεί στο νησί μας, ο Δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από δρόμους και σημεία όπου παρατηρούνται συσσωρεύσεις υδάτων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ενεργοποιηθεί από το πρωί της Κυριακής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων».