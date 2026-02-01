Έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τα παράλια της Λάρισας και περιοχές του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι Οι χείμαρροι έχουν φουσκώσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει βγει στον δρόμο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Παράλληλα, εκτάσεις στον Δήμο Αγιάς έχουν πλημμυρίσει.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, από τη Λάρισα έως τα παράλια παρατηρούνται συσσωρευμένα νερά σε κεντρικούς δρόμους, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς για μετακινήσεις μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Ποτάμια περνούν μέσα από επιχειρήσεις και κατοικίες στον Αγιόκαμπο.

Η θάλασσα έχει γίνει καφέ από τη λάσπη και τα φερτά υλικά ενώ το νερό κατεβαίνει με τεράστια ορμή από το βουνό. Μάλιστα ιδιοκτήτης παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που συμβαίνει.

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο έως το μεσημέρι

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.