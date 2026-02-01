H κακοκαιρία πλήττει και την Εύβοια προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Δρόμοι και πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ οι συνθήκες μετακίνησης παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον παραλιακό δρόμο του Αλιβερίου, από Κάραβο προς Ρίφι, στο ύψος της πρώην επιχείρησης με τις νεροτσουλήθρες, η θάλασσα έχει «καταπιεί» το οδόστρωμα. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, καθιστώντας το σημείο απροσπέλαστο για τα οχήματα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, αν είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για την ασφάλειά τους.

Ανάλογες εικόνες σημειώνονται και στην παραλία του Αλμυροποτάμου, όπου τα ισχυρά κύματα «σάρωσαν» τον παραλιακό δρόμο, μεταφέροντας φερτά υλικά, κλαδιά και απορρίμματα. Σε αρκετά σημεία, το νερό της θάλασσας έφτασε μέχρι τα πεζοδρόμια, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Πτώση δέντρου και κινητοποίηση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, όπου δέντρο ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε σε κεντρικό δρόμο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος και συνεργεία του Δήμου, τα οποία απομάκρυναν το δέντρο, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ. Προβλέπεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ υπογραμμίζεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).