Στην Άνω Γλυφάδα έχουν τοποθετηθεί οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου που προκάλεσε τον θάνατο μίας 56χρονης γυναίκας.

Οι αρχές δραστηριοποιούνται για την πρόληψη νέων τραγωδιών, καθώς τότε ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης και φερτών υλικών, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Τα προστατευτικά μέτρα έχουν στόχο την εκτροπή της ροής των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου, με σκοπό τον περιορισμό της ορμής τους και τη μείωση του κινδύνου.

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ έχουν τοποθετηθεί στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου έντεκα ημέρες.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπεί νέα τραγωδία όπως εκείνη της 21ης Ιανουαρίου, όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης και φερτών υλικών. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και κόστισε τη ζωή σε μία 56χρονη γυναίκα.

Στα πιο επικίνδυνα σημεία έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια εμπόδια, ώστε να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου, περιορίζοντας την ορμή τους. Παράλληλα, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε δικές τους παρεμβάσεις, τοποθετώντας αναχώματα έξω από τα σπίτια τους για να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.

Η δημοσιογράφος του MEGA, Εφη Βαρδαλάκη, μετέδωσε από τη Βάρη ότι η σημερινή βροχόπτωση ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής. Όπως έίπε οι δρόμοι μέσα ένα τέταρτο βροχής γέμισαν νερό και η περιοχή μοιάζει με έναν μεγάλο λασπότοπο. Από πολύ νωρίς οι κάτοικοι και σε αυτή την περιοχή έχουν τοποθετήσει τσουβάλια με άμμο έξω από τα σπίτια τους ενώ έχουν κάνει και αυτοσχέδιους φράκτες.

H πρόγνωση του καιρού

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).