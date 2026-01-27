Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τον οποίο κατηγορεί ότι «μπάζωσε πριν από οκτώ μήνες ρεματιά πάνω από την οδό Μετσόβου» προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη νεροποντή της 21ης Ιανουαρίου.

Έχει ξεκινήσει πλήρης διερεύνηση των αιτιών με δημοσίευση φωτογραφικού υλικού και τεχνική πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων.

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, σε ανάρτησή του στα social media, παρουσίασε φωτογραφίες και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα για διερεύνηση των αιτιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «σαν να έσπασε φράγμα» πάνω από την οδό Μετσόβου.

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ, αποδίδοντάς του ευθύνες για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νεροποντής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών, δημοσιεύοντας και φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνει τις καταγγελίες της. Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος προχωρά σε πλήρη διερεύνηση των γεγονότων της 21ης Ιανουαρίου, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο Δήμος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, «μπάζωσε πριν από οκτώ μήνες ρεματιά πάνω από την οδό Μετσόβου, προκειμένου να εκτελέσει έργο υπογειοποίησης του δικτύου του, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου παρουσίασε τις σχετικές φωτογραφίες, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να διακριβωθούν τα αίτια των ζημιών. «Σαν να έσπασε φράγμα! Αυτό συνέβη πάνω από τη Μετσόβου σύμφωνα και με τους ειδικούς επιστήμονες στους οποίους απευθυνθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπανικολάου εξήγησε ότι, για την εκτέλεση του έργου υπογειοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε μπάζωμα της ρεματιάς στον Υμηττό, περίπου 850 μέτρα πάνω από την οδό Μετσόβου. Το μπάζωμα, όπως αναφέρει, είχε μήκος 15 μέτρων, πλάτος άνω των 10 και ύψος 8 μέτρων, δηλαδή όγκο τουλάχιστον 1.200 κυβικών μέτρων χωμάτων και φερτών υλικών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «το έργο του ΔΕΔΔΗΕ προκάλεσε έμφραξη του ρέματος, δημιούργησε έναν ταμιευτήρα νερού και λειτούργησε ως φράγμα, το οποίο κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια τα νερά και τα φερτά υλικά». Η κατάρρευση αυτή, όπως σημειώνει, οδήγησε στις πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές Μετσόβου και Ανθέων.

Ο Δήμος Γλυφάδας υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το έργο ή τις μελέτες του ΔΕΔΔΗΕ και δηλώνει αποφασισμένος να αναζητήσει δικαστικά τις ευθύνες. «Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη Δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ολοκληρώνοντας, ο δήμαρχος τονίζει πως η δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να ηρεμήσει μέχρι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των πλημμυρών και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στη Γλυφάδα.