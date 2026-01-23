Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, η κατάσταση στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα αρχίζει σταδιακά να εξομαλύνεται. Ο μεγάλος δρόμος της Τερψιθέας, που είχε αποκλειστεί από πέτρες και φερτά υλικά, παραμένει σε διαδικασία καθαρισμού.

Παρά τη βελτίωση, αρκετά σημεία εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα. Οι κάτοικοι καταβάλλουν προσπάθειες να καθαρίσουν τα οχήματά τους από λάσπες, πέτρες και διάφορα αντικείμενα, αλλά και να αποκαταστήσουν τις εισόδους των σπιτιών τους.

Με φτυάρια ή αυτοσχέδια μέσα, προσπαθούν να επαναφέρουν την περιοχή στην πρότερη κατάσταση. Παράλληλα, συνεργεία του δήμου εργάζονται για τον καθαρισμό των πεζοδρομίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων, ώστε η καθημερινότητα να επιστρέψει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε στο MEGA ότι οι πλημμύρες προκλήθηκαν από ασυνήθιστα μεγάλα ύψη βροχής και έντονη ραγδαιότητα. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων με τους εύκολα διαβρωμένους γεωλογικούς σχηματισμούς του Υμηττού οδήγησε στη μεταφορά μεγάλων όγκων φερτών υλικών.

«Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Τέτοια ύψη δεν έχουν πέσει ξανά στην περιοχή. Υπερέβησαν τα 150 χιλιοστά και σε κάποιο χρονικό παράθυρο είχαμε και μεγάλη ραγδαιότητα», ανέφερε ο καθηγητής, επισημαίνοντας ότι οι σχιστόλιθοι του Υμηττού διαβρώνονται εύκολα, γεγονός που ενίσχυσε την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η οικιστική ανάπτυξη στην Άνω Γλυφάδα έγινε χωρίς επαρκείς μελέτες, ακόμη και σε περιοχές που παλαιότερα ήταν βουνό ή αγροτικές εκτάσεις.

Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και σε Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη, όπου οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Οι δήμοι Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές καταγγέλλουν την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής και για πλήρη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι από τα ακραία φαινόμενα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο, ενώ στο Παράλιο Άστρος ένας 53χρονος λιμενικός πέθανε αφού παρασύρθηκε από γιγαντιαίο κύμα.

Διαβάστε ακόμα: