Καταστάσεις με δρόμους «ποτάμια», πλημμυρισμένα σπίτια και επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς, φοβούνται ότι θα ξαναζήσουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας, την ώρα που αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ η Πολιτική Προστασία απηύθυνε συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

«Κάποιες φορές παίρνουμε μέτρα, αλλά είναι δύσκολο».

Η νέα κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, με τους κατοίκους στην Γλυφάδα να ανησυχούν, καθώς δεν έχουν γίνει τα έργα που θα έπρεπε από τον δήμο.

Αντί για ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα, οι κάτοικοι βλέπουν τον δήμο να τοποθετεί πρώτα κοντέινερ ως φραγμό στους ορμητικούς χειμάρρους και τώρα τσιμεντένια εμπόδια.

Αντικρίζοντας την ελλιπή προετοιμασία, αναγκάζονται να οχυρωθούν ενόψει της κακοκαιρίας με όποιον τρόπο κρίνουν εκείνοι επαρκή.

«Τα φρεάτια τα καθαρίζουμε. Έχουμε πάρει σακιά με άμμο, τα οποία τα βάλαμε στις πόρτες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, εκδόθηκε «πορτοκαλί» προειδοποίηση την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 τοπική ώρα. Όπως αναφέρεται, αύριο Πέμπτη (29/01) προβλέπεται πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, από νωρίς το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες.

Στη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.