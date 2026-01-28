Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στα επόμενα 24ωρα, με έντονες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ η Πολιτική Προστασία απηύθυνε συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει ήδη από σήμερα στα δυτικά, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στο βόρειο Ιόνιο ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς ωστόσο να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της επικράτειας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο, κυρίως τις πρωινές ώρες. Προς το μεσημέρι, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και το ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου.

Αργότερα, η κακοκαιρία θα κινηθεί προς το Αιγαίο. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντικές βροχοπτώσεις προβλέπονται και στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, προκαλώντας δυσχέρειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, εκδόθηκε «πορτοκαλί» προειδοποίηση την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 τοπική ώρα. Όπως αναφέρεται, αύριο Πέμπτη (29/01) προβλέπεται πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, από νωρίς το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες. Στη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.