Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και πρόσκαιρα στη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί στα ανατολικά και νότια με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18 στα νησιά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιόνια στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες νωρίς το πρωί. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Τοπικές βροχές σε Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και πιθανώς Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, που θα εξασθενήσουν το βράδυ. Πιθανή μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026: Παρόμοιο σκηνικό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν δυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.