Προ των πυλών βρίσκεται η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει την χώρα με καταιγίδες, βροχές και χαλάζι την Πέμπτη (29/01). Η ΕΜΥ εξέδωσε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση για τις 8 ευάλωτες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρει πως η συγκεκριμένη κακοκαιρία ονομάζεται Kristin. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επηρεάσει με καταιγίδες και βροχές αρκετές περιοχές κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

«Kristin το όνομα της νέα κακοκαιρίας. Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα (κυρίως από το χαμηλό Kristin) τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα», αναφέρει στην ανάρτηση ανεβάζοντας και σχετικούς χάρτες με το πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Το έκτακτο δελτίο επίδεινωσης καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026, προειδοποιώντας για πρόσκαιρη αλλά έντονη μεταβολή των καιρικών συνθηκών στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο Πέμπτη (29 Ιανουαρίου) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

Στη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.