Η κακοκαιρία πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή (1.2.26), προκαλώντας έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους που φτάνουν έως και τα 9 Μποφόρ.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Αττική, ενώ η κακοκαιρία έχει ήδη σαρώσει την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ της Κυριακής, με έντονη βροχόπτωση, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.

Στα παράλια της Λάρισας, η βροχή πέφτει αδιάκοπα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει άνοδο της θάλασσας, η οποία έχει φτάσει μέχρι τη στεριά.

Οι εικόνες από τον Αγιόκαμπο και τη Βελίκα αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με πλημμυρισμένους δρόμους και δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.