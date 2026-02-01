Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τα φαινόμενα να γίνονται εντονότερα στο Βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε μετά τις 12:00 προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.