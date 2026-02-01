Από 1η Φεβρουαρίου, οι μεγάλες επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές μπορούν να ενταχθούν στα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, που προσφέρουν ωριαία παρακολούθηση και δυνατότητα προγραμματισμού χρήσης ανάλογα με την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η επιλογή αυτή θα επεκταθεί από 1η Απριλίου και στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο «ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους», ενώ η κυβέρνηση διατηρεί τη δέσμευση για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια απευθύνονται σε επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες, και η ένταξη γίνεται με απλή αίτηση στον προμηθευτή και ύπαρξη έξυπνου μετρητή εγκατεστημένου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, οι μεγάλες επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές μπορούν να ενταχθούν στα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, μια καινοτομία που φιλοδοξεί να φέρει μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση. Το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν την ωριαία τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και να προγραμματίζουν τη χρήση τους, αξιοποιώντας τις ώρες χαμηλής χονδρεμπορικής τιμής, ενώ από 1η Απριλίου η επιλογή θα επεκταθεί και στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο «ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ελαφρύνοντας τα βάρη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική δέσμευση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή.

Στην παρούσα φάση, τα νέα τιμολόγια απευθύνονται σε επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. Για τους καταναλωτές αυτούς, η ένταξη στο πορτοκαλί τιμολόγιο προϋποθέτει μια απλή αίτηση στον προμηθευτή ρεύματος και την ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η βασική καινοτομία των πορτοκαλί τιμολογίων, γνωστών και ως τιμολογίων δυναμικής τιμολόγησης, είναι η ωριαία χρέωση της κατανάλωσης. Η τιμή του ρεύματος μεταβάλλεται ανά ώρα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 5 το απόγευμα τις τιμές που θα ισχύουν για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη χρήση τους.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, όσοι ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -ιδίως φωτοβολταϊκά- είναι αυξημένη. Αντίθετα, ακριβότερες παραμένουν συνήθως οι ώρες αιχμής το απόγευμα και το βράδυ.

Για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, η δομή του τιμολογίου θα περιλαμβάνει ένα σταθερό πάγιο και μια μεταβλητή χρέωση που αλλάζει ανά ώρα. Στους μεγάλους καταναλωτές, η τιμολόγηση συνδέεται πιο άμεσα με το προφίλ κατανάλωσης και τις εξελίξεις στη χονδρεμπορική αγορά, καθιστώντας κρίσιμη τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου σε ώρες χαμηλών τιμών.

Τι είναι και ποιοι να το επιλέξουν το πορτοκαλί τιμολόγιο

«Από την προηγούμενη μέρα θα ξέρεις την τιμή του παρόχου σου για τις ζώνες χαμηλής χρέωσης», αναφέρει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής στο Mega, σχετικά με το πορτοκαλί τιμολόγιο.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «εάν δεν έχουν σκοπό οι καταναλωτές να αλλάξουν τις συνήθειες τους να μην πάνε στο πορτοκαλί, να παραμείνουν στο μπλε και το πράσινο».