Με εξαιρετική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 94-71 του Περιστερίου Betsson στην 17η αγωνιστική. Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε 29 πόντους (4/8 τρίποντα), πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο απουσία του τιμωρημένου Σάσα Βεζένκοβ.

Ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά την EuroLeague, έκανε ο Κόρι Τζόσεφ, προσφέροντας 8 πόντους, 7 ασίστ και 3 λάθη.

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά 24-27, με τον Ολυμπιακό όμως να ανεβάζει την άμυνά του στη συνέχεια. Με σερί 20-11 και πίεση στην αντίπαλη άμυνα, οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια στο +6 (44-38), για να ξεφύγουν στο τρίτο δεκάλεπτο με 18 αναπάντητους πόντους, φτάνοντας στο τελικό 94-71.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος και κορυφαίος στη βαθμολογία, συνεχίζοντας την πορεία του προς τον τίτλο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Μηλαπίδης, Βάγγαλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71