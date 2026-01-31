Ο Ηρακλής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε 93-73 της Καρδίτσας στο Ιβανώφειο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις 7 νίκες στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν ο Μωραΐτης και ο Ντέιβις, που με την ενέργεια και την καθοριστική τους παρουσία οδήγησαν την ομάδα σε μια σημαντική […]