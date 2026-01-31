Πριν από την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Δημοφιλή
- 1
ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα 391 ευρώι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι
- 2
Επιπλέον σύνταξη για συνταξιούχους: Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία!
- 3
Ανατροπή στις τράπεζες: Αλλάζουν οι λογαριασμοί - Μηδενίζονται οι χρεώσεις των συναλλαγών
- 4
Ο λύκος που επέστρεψε 10.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή του: Ποιος έχει σειρά;
- 5
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλάζει τον Μάρτιο - Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής τους
- 6
Νέες ταυτότητες: Παράταση και εναλλακτικές για όσους δεν βρίσκουν ραντεβού στην Αθήνα
- 7
«Έξυπνες» κάμερες στην Αττική: Γιατί καταγράφουν παραβάσεις αλλά δεν κόβουν πρόστιμα
- 8
Χρυσός: «Έλιωσε» η αξία του σε μία συνεδρίαση - Έχασε 500 δολάρια
- 9
Συντάξεις Μαρτίου: Πώς επηρεάζει η Καθαρά Δευτέρα την καταβολή τους - Πότε θα μπουν τα χρήματα
- 10
Κληρονομικό δίκαιο: Ποιοι δικαιούνται τη νόμιμη μοίρα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΑΕΚ – Κολοσσός 96-83: Μπράουν και Νάναλι «έλαμψαν» στο ελληνικό ντεμπούτο τους
Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει 96-83 του Κολοσσού στην 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έπειτα από ένα δύσκολο παιχνίδι που κράτησε περίπου 35 λεπτά. Οι «κιτρινόμαυροι» ξεχώρισαν χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις των Γκρεγκ Μπράουν και Νάναλι, οι οποίοι έκαναν το ελληνικό τους ντεμπούτο με την ομάδα του Σάκοτα. Ο Μπράουν σημείωσε double-double με 15 πόντους […]
Ολυμπιακός – Περιστέρι 94-71: Ο Πίτερς «έλαμψε» και οι ερυθρόλευκοι παραμένουν αήττητοι
Με εξαιρετική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 94-71 του Περιστερίου Betsson στην 17η αγωνιστική. Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε 29 πόντους (4/8 τρίποντα), πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο απουσία του τιμωρημένου Σάσα Βεζένκοβ. Ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά την EuroLeague, έκανε ο […]
Σιγή ενός λεπτού για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ πριν το Ολυμπιακός – Περιστέρι
Πριν από την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. > iframe>
Ηρακλής – Καρδίτσα 93-73: Εντυπωσιακό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστές Μωραΐτη και Ντέιβις
Ο Ηρακλής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε 93-73 της Καρδίτσας στο Ιβανώφειο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις 7 νίκες στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν ο Μωραΐτης και ο Ντέιβις, που με την ενέργεια και την καθοριστική τους παρουσία οδήγησαν την ομάδα σε μια σημαντική […]