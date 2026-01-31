Πριν από την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός Περιστέρι Betsson για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

