Η Σαουδική Αραβία προχωρά σε σημαντική αναθεώρηση του φουτουριστικού έργου Neom, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times.

Το εμβληματικό σχέδιο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το 2030, περιλάμβανε την κατασκευή της πόλης The Line μιας γραμμικής μητρόπολης με ουρανοξύστες ύψους 500 μέτρων στην έρημο. Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου έτους η κατασκευή ανεστάλη, καθώς το Ριάντ αναζητεί πλέον πιο ρεαλιστικές και οικονομικές λύσεις.

Το έργο ξεκίνησε στο πλαίσιο του σχεδίου Vision 2030 του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας από το πετρέλαιο προς άλλους τομείς, όπως τα ακίνητα και η τεχνολογία.

Αναθεώρηση και μείωση της κλίμακας

Πηγές που επικαλούνται οι Financial Times αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν οραματίζεται πλέον ένα «πολύ μικρότερο» έργο, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες του αρχικού σχεδίου. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, εκτιμάται ότι είχαν ήδη δαπανηθεί περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το The Line, με αρχικό προϋπολογισμό 500 δισ. δολαρίων, αναμένεται να υποστεί σημαντική περικοπή στο μέγεθός του, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής έκταση της αλλαγής. Σε επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ, Σαουδάραβας αξιωματούχος παραδέχθηκε πως η κυβέρνηση «ξόδεψε πάρα πολλά» και πρόσθεσε ότι: «Προχωρήσαμε με ταχύτητα 100 μιλίων την ώρα. Τώρα έχουμε ελλείμματα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας».

Από την ουτοπία στην πραγματικότητα

Η πόλη είχε σχεδιαστεί να φιλοξενήσει 9 εκατομμύρια κατοίκους, χωρίς δρόμους ή αυτοκίνητα, και να λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η απογοήτευση του πρίγκιπα Μοχάμεντ από τις καθυστερήσεις και το αυξανόμενο κόστος φαίνεται να οδηγεί σε πιο συγκρατημένες φιλοδοξίες για το Neom.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να επικεντρωθεί πλέον στη μετατροπή του Neom σε κόμβο δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ριάντ να καταστεί παγκόσμιος κόμβος στον τομέα αυτό.

Πηγή με γνώση των σχεδίων ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν το The Line θα παραμείνει μέρος του νέου πλάνου ή θα εγκαταλειφθεί πλήρως.

Οικονομικές πιέσεις και επιπτώσεις

Η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και των υπέρογκων δημοσίων δαπανών των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που οδηγεί την κυβέρνηση σε επανεξέταση των επενδυτικών της προγραμμάτων.

Μέχρι στιγμής, το μόνο τμήμα του Neom που έχει ολοκληρωθεί είναι το θέρετρο Sindalah στην Ερυθρά Θάλασσα. Παρά την «μεγάλη τελετή εγκαινίων» τον Οκτώβριο του 2024, το έργο άνοιξε με καθυστέρηση τριών ετών και κόστος τριπλάσιο του προϋπολογισμένου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και προχώρησε στην απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της Neom, Ναντμί αλ-Νασρ. Η εφημερίδα The Independent επικοινώνησε με τους υπευθύνους του έργου για σχόλιο, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση.

Πηγή: Independent