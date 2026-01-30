Ο κύκλος του Παούλιους Μοτεγιούνας στη θέση του CEO της Euroleague Basketball έκλεισε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής (30/1). Μετά τις πρόσφατες διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, ο Τσους Μπουένο ανέλαβε τα ηνία του οργανισμού, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία, έπειτα από τρία χρόνια.

Ο Λιθουανός παράγοντας, απαλλαγμένος πλέον από τα καθήκοντά του, προχώρησε στη δημοσίευση ενός αποχαιρετιστήριου μηνύματος μέσω του LinkedIn. Σε αυτό εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνειά του για τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κορυφή της Euroleague.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα όσα πέτυχε το διάστημα που βρέθηκε στη θέση του CEO, παραθέτοντας σε εννέα ξεχωριστές ενότητες τα βασικά σημεία του έργου του. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να υπενθυμίσει στο κοινό ότι η παρουσία του στη διοίκηση της διοργάνωσης συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το μήνυμα του Παούλιους Μοτεγιούνας προς τους φίλους της Euroleague Basketball:

«Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA, τα καθήκοντά μου ως CEO της Euroleague Basketball ολοκληρώνονται.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια θλιβερή είδηση, το κυρίαρχο συναίσθημά μου σήμερα είναι η υπερηφάνεια και η ευγνωμοσύνη.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν απίστευτα έντονα, απαιτητικά και βαθιά ανταποδοτικά. Έμαθα πάρα πολλά και, μαζί με μια εξαιρετική διοικητική ομάδα, τους συλλόγους και τους συνεργάτες μας, πετύχαμε ουσιαστική και μετρήσιμη πρόοδο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, επιτύχαμε ορόσημα που αποδεικνύουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη βιωσιμότητα — πάντα με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μεταξύ αυτών:

4 4% αύξηση στα συνολικά έσοδα

50% αύξηση στις οικονομικές διανομές προς τις ομάδες

50% αύξηση στα έσοδα από χορηγίες τα τελευταία δύο χρόνια

3 έως 5 φορές αύξηση της αξίας του Final Four σε σύγκριση με την προηγούμενη πιο επιτυχημένη διοργάνωση

3πλασιασμός των προβολών περιεχομένου, ξεπερνώντας το 1,1 δισεκατομμύριο

4πλασιασμός των εσόδων της ELTV

Άνοιγμα της αγοράς της Μέσης Ανατολής, επεκτείνοντας το αποτύπωμα της διοργάνωσης και εξάγοντας το ευρωπαϊκό παιχνίδι σε μια εντελώς νέα περιοχή

Λανσάρισμα των νέων FFP Competitive Balance Standards, μια πρωτιά για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό

Και, ίσως το πιο σημαντικό, η δημιουργία μιας ανανεωμένης δομής διοίκησης — κατάλληλης, ανθεκτικής και έτοιμης να οδηγήσει τη λίγκα στο επόμενο επίπεδο, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στη θέση του CEO

Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν αφορούσε ποτέ ένα μόνο άτομο. Ανήκουν στους φιλάθλους — σε εκείνους που γεμίζουν τα γήπεδα, ξενυχτούν, διαφωνούν, πανηγυρίζουν και μεταδίδουν την αγάπη για αυτό το άθλημα από γενιά σε γενιά. Αυτοί είναι η ψυχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μαζί τους, η ομάδα της Euroleague Basketball, οι σύλλογοι και οι εμπορικοί και στρατηγικοί μας συνεργάτες εργάζονται ακούραστα πίσω από τα φώτα για να ενισχύσουν τη διοργάνωση.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η ανάπτυξη και η αυξανόμενη αξία του προσελκύουν φυσικά εξωτερικό ενδιαφέρον.

Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα παραμείνει ριζωμένη στην κουλτούρα, τις παραδόσεις και το συλλογικό μας μοντέλο, και δεν θα μετατραπεί σε εργαλείο εξωτερικού ελέγχου ή βραχυπρόθεσμων οικονομικών κερδών που δεν επιστρέφουν ως επένδυση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η προστασία του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν σημαίνει αντίσταση στην αλλαγή· σημαίνει να τη διαμορφώνουμε σοφά, από μέσα και με ενότητα.

Από το περιθώριο, θα συνεχίσω να στηρίζω την επιτυχία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague Basketball, με εμπιστοσύνη στα ισχυρά θεμέλια που έχουν τεθεί και στους ανθρώπους που θα συνεχίσουν αυτό το έργο.

Σας ευχαριστώ για το ταξίδι. Η αποστολή συνεχίζεται»