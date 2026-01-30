Στη Λιόν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, όπου το βράδυ της Παρασκευής (30/1, 21:45) αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Γαλλία χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στην ποδοκνημική και κρίθηκε ανέτοιμος για την αναμέτρηση. Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε […]