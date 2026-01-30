Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται ξανά με τη Βικτόρια Πλζεν μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Europa League, αυτή τη φορά για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) η UEFA ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα με ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων των «πράσινων» με τους Τσέχους.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στο Πλζεν θα διεξαχθεί στις 26 του ίδιου μήνα στις 19:45.