H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Τριφύλλι.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!”