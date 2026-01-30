Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί.

Ο 28χρονος νοσηλευόταν από χθες, οπότε και έγινε η αεροδιακομιδή του από τη Ρουμανία, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και συγκεκριμένα στην Α’ Χειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε από τους γιατρούς καλή, δεν φέρει κακώσεις και κατόπιν τούτου, έλαβε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος τραυματίας – Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Ο τρίτος παραμένει νοσηλευόμενος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Πρόκειται για τον 20χρονο Κώστα, ο οποίος υπέστη πολλαπλά κατάγματα και σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, με μετακίνηση δύο σπονδύλων στον αυχένα. Αν και αρχικά οι γιατροί είχαν εγκρίνει τη μεταφορά του στην Ελλάδα, στη συνέχεια διαπίστωσαν οίδημα και αποφάσισαν ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο νεαρός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, η πορεία της ανάρρωσής του θα κριθεί μετά την έξοδό του από την καταστολή.

Ο χρόνος αποθεραπείας του παραμένει άγνωστος προς το παρόν.