Δύο από τους τρεις τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος με φιλάθλους του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας, παραμένει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα και μετακίνηση σπονδύλων στον αυχένα.

Παρότι αρχικά είχε δοθεί το «πράσινο φως» για τη μεταφορά του στην Ελλάδα, η εμφάνιση οιδήματος οδήγησε τους γιατρούς να αποφασίσουν την άμεση χειρουργική επέμβαση στη Ρουμανία.

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες του φονικού τροχαίου με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενώ ο τρίτος παραμένει νοσηλευόμενος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Πρόκειται για τον 20χρονο Κώστα, ο οποίος υπέστη πολλαπλά κατάγματα και σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, με μετακίνηση δύο σπονδύλων στον αυχένα. Αν και αρχικά οι γιατροί είχαν εγκρίνει τη μεταφορά του στην Ελλάδα, στη συνέχεια διαπίστωσαν οίδημα και αποφάσισαν ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο νεαρός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, η πορεία της ανάρρωσής του θα κριθεί μετά την έξοδό του από την καταστολή.

Ο χρόνος αποθεραπείας του παραμένει άγνωστος προς το παρόν.

Ο δεύτερος τραυματίας επέστρεψε χθες στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται με ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο πρώτος, 28 ετών, είναι σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

«Ήταν σαν παιδί μου» – Συγκλονίζει ο εργοδότης του 28χρονου Δημήτρη Μαρωνίτη

Ο εργοδότης του Δημήτρη Μαρωνίτη, του 28χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και περιέγραψε τη στενή σχέση που είχε μαζί του.

«Τα παιδιά ήταν φιλαράκια. Ακολουθούσε τον ΠΑΟΚ σε όλους τους αγώνες και εκτός Θεσσαλονίκης. Τελευταία τον απέτρεψα να πάει στο ταξίδι. Ήρθε στην εταιρεία πριν από έξι χρόνια για την πρώτη του πρακτική. Από την πρώτη στιγμή τον αγκαλιάσαμε, τον είχαμε σαν παιδί μας», ανέφερε ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης είχε χάσει τον πατέρα του στο ίδιο οδικό δίκτυο το 2009, όταν ήταν μόλις 12 ετών. «Η μητέρα του τον μεγάλωσε με τεράστιες δυσκολίες. Ήταν ένας δεύτερος γιος μου», είπε συγκινημένος.

«Την Δευτέρα ήμασταν μαζί γιατί θα έκανε ανακαίνιση σε ένα σπίτι. Του είπα να μην πάει στη Λυών, αλλά εκείνος μου απάντησε “θα πάω και μην ανησυχείς”. Του είπα να μην προτιμήσουν δύσκολους δρόμους», πρόσθεσε ο εργοδότης του.

«Όταν είδα το ατύχημα στην τηλεόραση και άκουσα “οπαδοί του ΠΑΟΚ”, δεν πίστεψα ότι ήταν αυτοί. Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ έγινε ταξίδι χωρίς επιστροφή», κατέληξε.

Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας στη Ρουμανία

Ο νεαρός που νοσηλεύεται στη Ρουμανία αποσωληνώθηκε, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Η ανάρρωσή του θεωρείται κρίσιμη, αλλά υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις.

Καθοριστικά τα στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος

Το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή τους οι αρχές θεωρείται κομβικό για τη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος. Παράλληλα, καθοριστικές θα είναι και οι καταθέσεις των επιζώντων.

Μαρακάκης: «Πολύ σημαντικό ότι υπάρχει οπτικό υλικό από το δυστύχημα»

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, μιλώντας στο MEGA, υπογράμμισε τη σημασία μιας πλήρους και διαφανούς έρευνας, καθώς πρόκειται για ζήτημα δημόσιας τάξης. Επισήμανε ότι το βίντεο είναι κρίσιμο για την κατανόηση του συμβάντος.

Όπως ανέφερε, «θα γίνει ενδελεχής έρευνα για να αποκλειστούν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μηχανικής βλάβης». Τόνισε επίσης ότι «το γεγονός πως υπάρχει βίντεο είναι πολύ σημαντικό, διότι χωρίς αυτό θα κινούμασταν στη σφαίρα του μεταφυσικού».

Ο κ. Μαρακάκης επισήμανε ότι οι έρευνες θα πρέπει να αποκαλύψουν αν υπήρξε μηχανική αστοχία ή κάποιο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις όλων των επιβαινόντων θα ρίξουν φως στα αίτια.

Σταμίρης: «Καθοριστικές οι καταθέσεις των παιδιών»

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Κωνσταντίνος Σταμίρης τόνισε ότι οι μαρτυρίες των επιζώντων θα είναι καθοριστικές για την ανασύνθεση των γεγονότων.

«Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το θέμα με όλα τα δεδομένα. Οι καταθέσεις των παιδιών θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι συνέβη μέσα στο όχημα, γιατί η πορεία του αυτοκινήτου δεν συνάδει με τη συνηθισμένη οδηγική συμπεριφορά», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ενδέχεται κάποιος παράγοντας εντός του οχήματος να επηρέασε τον οδηγό, κάτι που θα διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρχές.