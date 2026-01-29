Επτά νέοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία, προκαλώντας θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Οι σοροί των θυμάτων επαναπατρίστηκαν με ειδικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας και μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, όπου τους υποδέχτηκαν οπαδοί με πυρσούς και φωνάζοντας «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε το μήνυμα «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ», ενώ οι οπαδοί συνόδευσαν τις σορούς στην Τούμπα μέσα από αυτοκινητοπομπή που διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα τελεστούν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αύριο, Παρασκευή, θα γίνουν δύο κηδείες: στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους τρεις νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 το μεσημέρι, ενώ οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 το μεσημέρι θα αποχαιρετήσουν ένα ακόμη θύμα του δυστυχήματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Ράγισαν καρδιές στην επιστροφή των σορών από τη Ρουμανία

Ράγισαν οι καρδιές όταν οι σοροί των επτά παλικαριών έφτασαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, πριν επιβιβαστούν στο στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 που τις μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν τους φίλους τους με συγκίνηση, αγκαλιές και δάκρυα, συνοδεύοντάς τους ως την Τούμπα. «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ», ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι σοροί επαναπατρίστηκαν με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εκεί τους περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί, που συνόδευσαν τη νεκρική πομπή μέχρι το «σπίτι» τους. Φίλαθλοι σχημάτισαν έναν διάδρομο με πυρσούς κατά μήκος του δρόμου, φωνάζοντας «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Λίγο πριν από τις 19:00 ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και κατέληξε στην οδό Κλεάνθους, όπου βρίσκεται το γήπεδο της ομάδας.

Το τελευταίο «αντίο» στη Θύρα 4

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είπαν το ύστατο αντίο στα «αδέλφια» τους στη Θύρα 4 της Τούμπας. Οι επτά φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά επέστρεψαν για τελευταία φορά στον τόπο που αγάπησαν από παιδιά. Συγγενείς, φίλοι και οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο για να αποχαιρετήσουν τους εκλιπόντες, πριν εισέλθουν όλοι μαζί στην ιστορική εξέδρα.

Στην κερκίδα όπου μεγάλωσαν τα αδικοχαμένα παλικάρια, οι φίλαθλοι φώναξαν συνθήματα μνήμης και αγάπης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση. Η Θύρα 4, τόπος αναμνήσεων και πάθους για τον ΠΑΟΚ, μετατράπηκε για λίγες στιγμές σε σημείο συλλογικής θλίψης και ενότητας για όλη την οικογένεια του συλλόγου.