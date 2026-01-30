Δεν φορολογούνται όλα τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι ή οι φορολογούμενοι μέσα στη χρονιά.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα και, υπό προϋποθέσεις, «δεν τα βλέπει» το ραντάρ της Εφορίας.

Γνωρίζοντας ποιες απολαβές εξαιρούνται από τη φορολόγηση, εργαζόμενοι και εργοδότες μπορούν να αποφύγουν περιττές επιβαρύνσεις και λάθη στις δηλώσεις τους.

Τι ΔΕΝ «βλέπει» το ραντάρ της Εφορίας

Δεν φορολογούνται, μεταξύ άλλων:

Αποζημίωση εξόδων διαμονής & σίτισης για επαγγελματικούς λόγους

Αποζημίωση εξόδων κίνησης με νόμιμα παραστατικά

Επίδομα αλλοδαπής (ΥΠΕΞ)

Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων

Επαγγελματικές ασφαλιστικές εισφορές συνταξιοδότησης

Εφάπαξ από ταμεία πρόνοιας (εντός ορίων)

Διατακτικές σίτισης έως 6€ ανά εργάσιμη ημέρα

Παροχές μικρής αξίας έως 27€ ετησίως

Ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής & υγείας (εντός ορίων)

Κάρτες μεταφοράς (μηνιαίες/ετήσιες)

Παροχές εργοδότη