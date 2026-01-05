Μπαράζ από 72.800 φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις με την ενεργοποίηση νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και τους «ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ» για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εξαπολύει μέσα στο 2026 η ΑΑΔΕ.

Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και αυτοματοποιημένου μοντέλου μοριοδότησης και με βάση στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μεταβιβάσεις ακινήτων και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα με βάση την απόφαση Πιτσιλή μέσα στο 2026 θα διενεργηθούν:

– 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

– 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

– 8.000 στοχευμένοι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

– 2.500 έλεγχοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων με έμφαση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

– 900 ειδικές έρευνες φοροδιαφυγής από φοροελεγκτές που θα ρίξουν το βάρος σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.

Ομάδα «ΔΕΟΣ»

Η ΑΑΔΕ, ανεβάζοντας ταχύτητες κατά της φοροδιαφυγής, προχώρησε στην ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ενοποιώντας τα ελεγκτικά της τμήματα για πιο άμεση και αποτελεσματική δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια. Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου προσωπικού, παρεμβαίνει οργανωμένα στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας. Η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έξυπνοι έλεγχοι

Με τη βοήθεια των αλγόριθμων οι ελεγκτές από το γραφείο τους, θα «διαβάζουν» τα δεδομένα των επιχειρήσεων ενώ η ΑΑΔΕ δρομολογεί νέες παρεμβάσεις για το χτύπημα της φοροδιαφυγής, όπως:

– Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις.

– Ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο.

– Δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές.

– Νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

– Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων.