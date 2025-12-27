Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν συνηθισμένη πρακτική μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, καθώς διευκολύνουν τη διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών πληρωμών. Ωστόσο, η χρήση τους μπορεί να κρύβει φορολογικούς κινδύνους, τους οποίους πολλοί αγνοούν, οδηγώντας σε προβλήματα με την Εφορία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιού σε ατομικό λογαριασμό του παιδιού, που θεωρήθηκε δωρεά. Η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι όταν ένας συνδικαιούχος αποσύρει ποσά τα οποία δεν έχει ο ίδιος καταθέσει, για δικό του όφελος, αυτό συνιστά ουσιαστικά γονική παροχή ή δωρεά, με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι δωρεές και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών —γονέων, παιδιών, συζύγων, παππούδων, γιαγιάδων και εγγονιών— είναι αφορολόγητες, εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται στην πλατφόρμα myProperty.

Ωστόσο, η ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν έχει συνεισφέρει στο ποσό ενεργοποιεί φορολογικό έλεγχο, με συντελεστές που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Η ΑΑΔΕ παρακολουθεί επίσης διαδοχικές μεταφορές ή δωρεές μέσω τρίτων, επιβάλλοντας φόρο 20% όταν ο τελικός δικαιούχος δεν ανήκει στην πρώτη βαθμίδα συγγένειας.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η δυνατότητα παροχής εξετάζεται κατά τον έλεγχο και όχι κατά την υποβολή της δήλωσης. Αν τα χρήματα κατατίθενται σε κοινό λογαριασμό του παιδιού μαζί με τρίτο πρόσωπο, απαιτείται απόδειξη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά από τον δικαιούχο· διαφορετικά, ενεργοποιείται φορολόγηση ως δωρεά.

Με λίγα λόγια…

μεταξύ στενών συγγενών (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι , αρκεί να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλώνονται στο . Η απλή συνεισφορά σε κοινό λογαριασμό δεν συνιστά δωρεά. Το πρόβλημα προκύπτει όταν ο μη συνεισφέρων συνδικαιούχος κάνει ανάληψη ή μεταφορά των χρημάτων.

Μικρά ποσά ή χρήματα που στέλνονται σε φοιτητές στο εξωτερικό δεν προκαλούν έλεγχο.