Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δικαιούχους κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η τύχη των χρημάτων εξαρτάται από το αν έχει τεθεί ειδικός όρος κατά την κατάθεση, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν. 5638/1932.

Τι ισχύει:

Χωρίς ειδικό όρο: Οι κληρονόμοι του θανόντος δεν αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα στην κατάθεση. Ο επιζών δικαιούχος μπορεί να αναλάβει ολόκληρο το ποσό, ενώ οι κληρονόμοι μπορούν να αξιώσουν από τον επιζώντα το μέρος που αναλογεί στον θανόντα, με βάση τις εσωτερικές σχέσεις των καταθετών.

Με τον όρο του άρθρου 2 ν. 5638/1932: Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, η κατάθεση περνά αυτοδικαίως στους υπόλοιπους επιζώντες. Οι κληρονόμοι του θανόντος δεν μπορούν να αξιώσουν τίποτα από τα χρήματα, ακόμα και αν τους αναλογούσε μέρος της κατάθεσης με βάση τις εσωτερικές συμφωνίες των δικαιούχων.

Σύμφωνα με αποφάσεις του Άρειου Πάγου (π.χ. ΑΠ 381/2018), η τράπεζα δεν επιτρέπει σε κανέναν κληρονόμο να εισπράξει ποσό από τον κοινό λογαριασμό του θανόντος, εφόσον υπάρχει ο ειδικός όρος. Η ανάληψη γίνεται πάντα από τον επιζώντα, είτε ολόκληρη είτε μερική, και η σχέση μεταξύ επιζώντος και κληρονόμων ρυθμίζεται μόνο μεταξύ τους, όχι με την τράπεζα.

Συνοπτικά, η νομική προστασία των επιζώντων δικαιούχων είναι ισχυρή, ειδικά όταν έχει τεθεί ο όρος για αυτόματη μεταβίβαση. Οι κληρονόμοι του θανόντος έχουν περιορισμένα ή καθόλου δικαιώματα, ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν γίνει κατά τη δημιουργία του κοινού λογαριασμού.