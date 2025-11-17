Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός είναι αυτός που ανοίγεται στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων και περιέχει τον όρο ότι οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους μπορεί να χρησιμοποιεί ολικώς ή μερικώς τα χρήματα, χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων. Για την εγκυρότητα της κατάθεσης δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία όλων των δικαιούχων, καθώς μπορεί να γίνει από έναν ή μερικούς, ακόμα και από τρίτο μη δικαιούχο (ΑΠ 1128/2017, ΑΠ 1122/2005).

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (Ν. 5638/1932), η σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων είναι εσωτερική και δεν επηρεάζει τη σχέση τους με την τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση ανάληψης ολόκληρου του ποσού από έναν δικαιούχο, τα χρήματα δεν θεωρούνται ξένα και δεν συνιστούν υπεξαίρεση έναντι των άλλων. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αναγωγής σύμφωνα με τις εσωτερικές σχέσεις τους ή, αν αυτές δεν έχουν καθοριστεί, δικαίωμα σε ίσα μέρη (ΑΠ 529/2015, ΑΠ 1001/2012).

Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δικαιούχους, αν έχει τεθεί ο σχετικός όρος, η κατάθεση μεταφέρεται αυτοδικαίως στους επιζώντες, χωρίς δικαίωμα αξίωσης των κληρονόμων κατά της τράπεζας (ΑΠ 1782/2007).

Ακατάσχετος λογαριασμός

Τα χρήματα που κατατίθενται σε κοινό ή ατομικό λογαριασμό προστατεύονται μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα. Το ακατάσχετο ισχύει μόνο αν δηλωθεί από όλους τους συνδικαιούχους. Σε διαφορετική περίπτωση, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα χρήματα.

Συνοπτικά, οι βασικοί κανόνες για τον κοινό λογαριασμό είναι: