Οι κινηματογράφοι της Νότιας Αφρικής απέσυραν από τις αίθουσές τους ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, ακριβώς πριν από την παγκόσμια προβολή του, με τον διανομέα του να επικαλείται ως λόγο το «κλίμα που επικρατεί» στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο News24, ο διανομέας στη Νότια Αφρική, η εταιρεία Filmfinity απέσυρε αιφνιδίως την ταινία που επρόκειτο να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Το ντοκιμαντέρ δεν διαφημίζεται πλέον στους ιστότοπους των κινηματογράφων Nu Metro και Ster Kinekor, των δύο μεγαλύτερων αλυσίδων της χώρας.

«Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον κλίμα, η ταινία δεν θα προβληθεί στις αίθουσες» της Νότιας Αφρικής, είπε στο News24 ο Τομπάσαν Γκοβινταρατζούλου, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρείας διανομής. Δεν διευκρίνισε τι εννοεί με το «κλίμα» και το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την εταιρεία για περισσότερες εξηγήσεις.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής διατηρεί τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνει τη στάση της Πρετόριας σε πολλά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Εκτός από τον υποτιθέμενο «διωγμό» των Αφρικάνερ (απογόνων των πρώτων Ευρωπαίων εποίκων), η αμερικανική κυβέρνηση επικρίνει τη Νότια Αφρική για τους δεσμούς της με τη Μόσχα και την προσφυγή της κατά του Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για «γενοκτονία» στη Γάζα, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.