Σε εμφανώς ανεβασμένη διάθεση εμφανίστηκε την Τρίτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τις τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Trump-Kennedy Center – χώρο που πρόσφατα μετονομάστηκε προς τιμήν του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις – αναφέρθηκε στη σύζυγό του, λέγοντας: «Η γυναίκα μου το αντιπαθεί αυτό όταν το κάνω. Είναι μια πολύ κομψή γυναίκα. Αντιπαθεί να με βλέπει να χορεύω».

.@POTUS on his imitation of “trans athletes” in women’s sports: “My wife HATES when I do this.” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nTTzj8ZfMd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Στη συνέχεια περιέγραψε έναν διάλογο μεταξύ τους: «Της λέω “όλοι θέλουν να με δουν να χορεύω” και μου λέει “Αγάπη μου, δεν αρμόζει αυτό σε πρόεδρο”. Μα, βγήκα πρόεδρος! “Φαντάζεσαι τον Φράνκλιν Ρούσβελτ να χορεύει;”, μου λέει». Ο Τραμπ σχολίασε ότι η Μελάνια ίσως να μην γνωρίζει καλά την αμερικανική ιστορία, υπενθυμίζοντας πως ο Φράνκλιν Ρούσβελτ τα τελευταία χρόνια της ζωής του κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

TRUMP DANCE AT THE TRUMP KENNEDY CENTER! 🕺🇺🇸 pic.twitter.com/sbJnMNpuWc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Αλλάζοντας θέμα, ο Τραμπ προχώρησε σε μιμήσεις τρανς αθλητριών της άρσης βαρών, δείχνοντας πώς όπως είπε δυσκολεύονται να σηκώσουν τα βάρη και καταλήγουν να κλαίνε. Αντίθετα, πρόσθεσε, «πάει ένας άντρας και σηκώνει το βάρος με ευκολία, αυτά είναι τρελά πράγματα».

Στο ίδιο ύφος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ειρωνικά και τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μαδούρο αντέγραφε τις χορευτικές του κινήσεις, ενώ τον κατηγόρησε ότι «είχε σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα» και ότι διατηρούσε «θάλαμο βασανιστηρίων στο κέντρο του Καράκας».