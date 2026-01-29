Αλυσιδωτές αστοχίες και σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας φέρνει στο φως η συνεχιζόμενη έρευνα της Πυροσβεστικής για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη.

Τα έως τώρα στοιχεία σκιαγραφούν μια εικόνα ελλιπούς εποπτείας, αδήλωτων εγκαταστάσεων και προειδοποιητικών ενδείξεων που αγνοήθηκαν επί μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή δεν περιλαμβάνονταν στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που κατατέθηκε στην Πυροσβεστική το φθινόπωρο του 2025.

Πρόκειται για δεξαμενές ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίες, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στη λειτουργία της μονάδας, φαίνεται πως δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές.

Ακόμη πιο σοβαρό θεωρείται το γεγονός ότι ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος, επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, όπου τελικά σημειώθηκε η έκρηξη, δεν αποτυπωνόταν ούτε στα πρόσφατα αρχιτεκτονικά σχέδια του εργοστασίου ούτε στο σχέδιο πυρασφάλειας.

Ο συγκεκριμένος χώρος αποτέλεσε το σημείο συγκέντρωσης του προπανίου, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για ανίχνευση διαρροής ή επαρκή αερισμό.

Το σχέδιο πυρασφάλειας προέβλεπε την τοποθέτηση τεσσάρων ανιχνευτών αερίου, αποκλειστικά στους φούρνους της παραγωγής. Δεν υπήρχε, ωστόσο, καμία πρόβλεψη για το υπόγειο, παρά το γεγονός ότι σε αυτό κατέληξαν οι μεγάλες ποσότητες προπανίου που διέρρεαν από το υπέδαφος.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι φέρονται να είχαν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για έντονη οσμή αερίου στους χώρους του εργοστασίου, χωρίς όπως προκύπτει να κινητοποιηθεί έγκαιρα η διοίκηση για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Η αυτοψία της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου σε υπόγειο σωλήνα μεταφοράς καυσίμου προς τους φούρνους. Το αέριο διέφυγε στο έδαφος, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και παγιδεύτηκε στο αδήλωτο υπόγειο. Εκεί, σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό πιθανότατα αυτόματη αντλία νερού προκάλεσε τη φονική ανάφλεξη.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται και για τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς η Πυροσβεστική χορήγησε άδεια βάσει του επικαιροποιημένου σχεδίου πυρασφάλειας, με την πρόβλεψη ελέγχου εφαρμογής των μέτρων σε βάθος τριετίας και όχι άμεσα.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα ερωτήματα για το πώς ένα αδήλωτο υπόγειο και μια παρατεταμένη διαρροή καυσίμου πέρασαν απαρατήρητα να παραμένουν αναπάντητα.

