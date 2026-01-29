Φονική έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες, προκλήθηκε σύμφωνα με τα πορίσματα των αρχών από πολύμηνη διαρροή προπανίου σε επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις. Η διαρροή, σε συνδυασμό με σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και ελλείψεις στις δικλείδες ασφαλείας, οδήγησε στη μοιραία έκρηξη.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκάλυψε ότι ο υπογειοποιημένος σωλήνας που συνδεόταν με τις δεξαμενές προπανίου είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση. Το εύφλεκτο αέριο συγκρατήθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, δημιουργώντας συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προσωπικού για την έντονη και ύποπτη οσμή, οι ενδείξεις κινδύνου φαίνεται πως δεν ελήφθησαν υπόψη. Ένας μόνο σπινθήρας ήταν αρκετός για να προκαλέσει την καταστροφή, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 1.000 βαθμούς Κελσίου και να σχηματίζεται κρατήρας στο σημείο της έκρηξης.

Οι πέντε γυναίκες βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το επίκεντρο της έκρηξης και έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Ο τραγικός απολογισμός άφησε πίσω του 11 παιδιά ορφανά, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία.

«Ήταν μια καλή μάνα, έχει δύο παιδάκια μικρά. Όλοι είναι συγκλονισμένοι στο χωριό, από έναν τόσο άδικο χαμό δικού μας ανθρώπου. Πιστεύω θέλουν όλοι στήριξη, γιατί μετά από αυτά έχουν μείνει 11 παιδιά ορφανά», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φιλύρας Τρικάλων, Ηλίας Κουκουτσέλος, αναφερόμενος στη Βάσω Σκαμπαρδώνη, μία από τις άτυχες εργάτριες.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Το τελευταίο αντίο

Στην τελευταία τους κατοικία οδηγούνται σήμερα οι τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του στο φλεγόμενο εργοστάσιο.

Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου, 65 ετών, θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στο Γριζάνο Τρικάλων, τόπο καταγωγής της. Συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο σε κλίμα συγκίνησης.

Την ίδια ημέρα, στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, θα αποχαιρετήσουν τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, 56 ετών, στη Καρδίτσα. Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία συγγενών και φίλων της εκλιπούσας.

Η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα γίνει στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι οικείοι της θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία με συγκίνηση.

Την Παρασκευή θα τελεστούν οι δύο τελευταίες κηδείες. Στις 11:30 θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Κατσαρού, 45 ετών, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων.

Στις 14:00 της ίδιας ημέρας θα αποχαιρετηθεί η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, παρουσία συγγενών και φίλων που θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία της πορεία.