Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα», καθώς όπως μεταδόθηκε από τηλεοπτικό σταθμό κλιμάκιο των ΤΕΕΜ πραγματοποίησε αυτοψία στα συντρίμμια μετά τη φονική έκρηξη αναδεικνύοντας κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, στην έκθεση επισημαίνεται ότι στο εργοστάσιο δεν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου. Παράλληλα, αναφέρεται πως οι σωλήνες που αποδείχθηκαν μοιραίοι δεν έπρεπε να είναι θαμμένοι στο έδαφος, αλλά τοποθετημένοι εκτός αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν έχει παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά απευθείας στην Εισαγγελία Τρικάλων.

Η έρευνα

Κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου της μπισκοτοβιομηχανίας που κατέγραψε το MEGA, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον υπογειοποιημένο σωλήνα που συνέδεε τις δεξαμενές του εργοστασίου με τους φούρνους. Η διάβρωση από τη διαρροή είναι εμφανής. Μία χαρακτηριστική κίτρινη και λευκή απόχρωση διακρίνεται στο έδαφος.

«Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους», λέει ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, το εύφλεκτο αέριο μέσω του εδάφους συγκρατήθηκε στο υπόγειο. Παρά τις αναφορές των εργαζομένων, η «βόμβα» στον υπόγειο χώρο άρχισε να σχηματίζεται.

«Ήταν μία μυρωδιά. Ρωτήσαμε εκεί. Μας καθησύχαζαν. Μας λέγανε ότι κάτι έριξαν στον βόθρο για να τρώει τα λίπη; Κάτι τέτοιο μας είπαν. Αν ήξεραν το εύρος της καταστροφής, ότι υπήρχε κίνδυνος για τις ζωές μας, δεν πιστεύω ότι θα το αφήνανε», ανέφερε εργαζόμενη του εργοστασίου.

Ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να λειτουργήσει ως μηχανισμός βίαιης ανάφλεξης, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.

Τα πάντα τυλίχθηκαν στις φλόγες, στο έδαφος δημιουργήθηκε κρατήρας και οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου. Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Ελεύθεροι χωρίς όρους

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας από την έκρηξη του εργοστασίου

Η Αγάπη, η Αναστασία, η Βασιλική, η Έλενα και η Σταυρούλα «έφυγαν» από τη ζωή ξαφνικά με έναν τραγικό τρόπο. Πίσω τους άφησαν 11 παιδιά, 4 από αυτά ανήλικα, 1 εγγόνι, γονείς, συζύγους, φίλους και συγγενείς, ανθρώπους που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Ψάχνουν τη δύναμη να στηρίξουν τα παιδιά, παιδιά που έχουν ανάγκη από στήριξη για να διαχειριστούν τον πόνο.

Η Πυροσβεστική παρέδωσε το πόρισμά της. Η μυρωδιά προπανίου και θείου που αγνόησαν οι υπεύθυνοι, ήταν η αιτία της έκρηξης.

«Εγώ θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει για να καλύψει τη μεριά του. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έγιναν και θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο», αναφέρει αδερφή θύματος.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη έκλεισε το κομμωτήριό της το 2020 εν μέσω κορωνοϊού. Λίγους μήνες μετρούσε στο εργοστάσιο, νυχτερινή βάρδια, για να είναι το πρωί με τα παιδιά της.

«Δούλευε μεροκάματο και έψαχνε κάτι σταθερό για να μεγαλώσει τα παιδιά της», λέει η θεία της. Η δικαίωση των πέντε εργαζομένων είναι πλέον ο στόχος ζωής για όσους έμειναν πίσω.