Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Πέμπτης τη Θράκη, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Στον Έβρο καταγράφηκαν διακοπές κυκλοφορίας, ενώ μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο λόγω συσσώρευσης υδάτων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων περιοχών.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου και κοινόχρηστους χώρους.

Σε ένα άλλο σημείο που «ξύπνησαν» επώδυνες μνήμες ήταν ο Απαλός, όπου πολλά σημεία του οικισμού και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά. Αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρλεθόν και μάλιστα σε μία περίπτωση ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του μέσα στα νερά, την ώρα του καθήκοντος.

Αποκλεισμένη είναι και η Νίψα, αφού και εκεί δεν διεξάγεται κυκλοφορία και από την επαρχιακή οδό (Νίψα – Δωρικό) και από τους δύο παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.

Εντύπωση προκαλεί και η προειδοποίηση για τον καιρό στον Έβρο από το Evrosmeteo, που αναφέρει ότι από το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πολύ έντονη χιονόπτωση, που μπορεί να συνεχιστεί και τη Δευτέρα.

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη.

«Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Σημαντική επιδείνωση το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές μέχρι νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4–5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα νότια 5–7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 12–15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16–17 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18–19 βαθμούς Κελσίου.

